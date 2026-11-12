Meteo, allerta gialla di 24 ore anche per Cesenatico

Maltempo, allerta di 24 ore

Ancora un’allerta meteo che interessa la costa e Cesenatico. Valida per 24 ore, copra la giornata del 13 novembre. La zona della città del porto canale è interessata da un’allerta gialla, quindi di bassa intensità per vento, allagamenti, stato del mare e criticità idrogeologica.

Il contenuto dell’allerta

Per venerdì 13 novembre sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Le piogge previste e pregresse potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel settore montano centro-orientale. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno.

Venti e mare

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale e temporaneamente nel pomeriggio/sera da nord-est lungo la costa.

In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato, in particolare sul settore romagnolo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare in condizioni di alta marea, più probabili in mattinata. Potrebbero chiudere le porte vinciane a difesa del centro città.