Basket: Buena Onda piega Cesena nel derby e aggancia la vetta

La Buena Onda si prende il derby contro Cesena e aggancia il primo posto in classifica. Al PalaCesenatico finisce 69-54, dopo una gara intensa e combattuta, rimasta in equilibrio fino all’ultimo quarto. A fare la differenza sono la difesa dei padroni di casa e la lucidità ritrovata nel finale, in una serata in cui la squadra era priva di Gori e Bertocchi.

Partenza contratta, Cesena prova la fuga

Le polveri sono bagnate da entrambe le parti: si segna poco e le difese dettano il ritmo. Cesena mostra subito di essere arrivata a Cesenatico per giocarsi la vittoria e sale anche a +4. La Buena Onda reagisce e chiude la prima frazione avanti di un punto, sul 15-14.

Nel secondo periodo sono ancora gli ospiti a prendere l’inerzia, spingendosi fino al +7 e conservando il vantaggio per gran parte del quarto. A rimettere la gara in equilibrio ci pensa Sovera, con cinque punti consecutivi negli ultimi due minuti: all’intervallo il tabellone segna 29-29.

La difesa costruisce l’allungo

Al rientro dagli spogliatoi, la Buena Onda cambia passo. La difesa abbassa la saracinesca e, possesso dopo possesso, i padroni di casa costruiscono un margine prezioso. Sovera è scatenato, Brighi si fa trovare pronto: l’allungo porta la Buena in doppia cifra e il terzo quarto si chiude sul 47-39.

Nell’ultima frazione il vantaggio arriva a +16 e la partita sembra sotto controllo. Poi l’attacco si inceppa: Brighi continua a segnare, ma Cesena ne approfitta per tornare fino a -8. Nel finale la Buena Onda ritrova lucidità, mentre gli ospiti perdono compattezza. La tripla di Sovera mette il sigillo sul 69-54.

Sovera guida la squadra, la vetta è agganciata

È una vittoria pesante, costruita concedendo appena 54 punti agli avversari. Il successo, insieme alla sconfitta di Budrio contro Guelfo, porta la Buena Onda in cima alla classifica. Ora servirà dare continuità al risultato, a partire dall’insidiosa trasferta di martedì prossimo contro l’Audace Bombers.

Il riconoscimento di MVP va a Luca Sovera: presente e intenso per tutta la gara, chiude con 18 punti e il 50% da tre. La sua tripla nel finale vale anche la parola conclusiva sul derby.