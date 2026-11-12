Settimana corta alle medie Arfelli, Risultato bulgaro, ma passa il no. “Paradosso democratico”

“Il 71,15% dei votanti ha detto sì, ma passa il no”

La maggioranza delle famiglie che ha partecipato alla consultazione sulla settimana corta alla scuola secondaria di primo grado Arfelli si è espressa a favore. Secondo i dati riportati da un genitore in una lettera alla redazione, i voti validi sono stati 558: 397 per la settimana dal lunedì al venerdì e 161 contrari. Il sì ha raccolto così il 71,15% delle preferenze.

Tra le famiglie delle classi quinte della primaria, i cui figli inizieranno la prima media a settembre, il consenso sarebbe stato ancora più ampio: 115 favorevoli su 145 votanti, pari al 79,31%. Qui il servizio precedente. La settimana corta significa, in poche parole, niente scuola il sabato ridistribuendo quelle ore di lezione negli altri giorni della settimana.

La soglia fissata prima del voto

A fronte di questo risultato, l’introduzione del nuovo orario potrebbe non passare. La consultazione prevedeva infatti una soglia del 75% dei voti validi per approvare la settimana corta. Nella sua lettera, il genitore riferisce inoltre che l’Amministrazione comunale aveva già espresso parere favorevole sulla fattibilità dei trasporti e dei servizi.

L’autore del testo definisce la situazione un «paradosso democratico»: a suo giudizio, una maggioranza così ampia dovrebbe essere considerata un’indicazione chiara, mentre la soglia richiesta rischia di impedire che il risultato produca effetti.

La richiesta di riaprire il confronto

Il genitore contesta il criterio del 75%, sostenendo che possa lasciare prevalere la contrarietà di una minoranza dei votanti. Non chiede forzature, scrive, ma che la dirigenza scolastica e il Consiglio d’Istituto tengano conto dell’esito e valutino di riaprire il confronto.

La questione resta quindi legata a due aspetti: il risultato espresso dalle famiglie e la regola stabilita per tradurlo in una decisione. La lettera invita gli organi scolastici a riflettere sull’equità della soglia e sul peso da attribuire al consenso raccolto.