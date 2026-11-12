Via Fenili, conclusa la bonifica ai due ponti: trovati due proiettili d’artiglieria e dell’esplosivo

Gli artificieri completano la bonifica nell’area di due ponti di via Fenili

Dopo il primo allarme per il ritrovamento nel cantiere di via Fenili, le operazioni di messa in sicurezza hanno rivelato una situazione leggermente diversa e più consistente rispetto a quanto emerso nelle primissime battute. L’area è stata affidata agli specialisti che hanno riportato rapidamente la situazione alla normalità. Erano presenti, per garantire la sicurezza del personale militare, la Croce Rossa con 2 volontari più un medico.

Non uno, ma due proiettili d’artiglieria

Gli artificieri giunti sul posto non si sono trovati di fronte a una singola bomba, ma hanno rinvenuto ben due proiettili d’artiglieria, con una lunghezza compresa tra i 60 e i 70 centimetri, risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Oltre ai due grandi residuati bellici, è stato recuperato dal cantiere anche un paio di chili di materiale esplosivo.

Il trasporto a Borghi per il brillamento controllato

Tutto l’arsenale storico ritrovato è stato prelevato dagli artificieri e trasportato in sicurezza all’interno di una cava situata nel territorio di Borghi, luogo solitamente designato per far brillare gli ordigni e l’esplosivo. Nella foto di archivio una esplosione di un ordigno simile di qualche anno fa.

Oggi l’intera zona del cantiere può considerarsi totalmente bonificata. Il traffico veicolare lungo il tratto interessato rimane ovviamente chiuso, ma questo è dovuto esclusivamente al proseguimento dei lavori strutturali e all’assenza fisica del ponte, non essendoci più alcun pericolo legato all’emergenza bellica.