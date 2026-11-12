Alla scoperta dell’Oratorio scomparso. Tra stato, chiesa e archistar

A cura del Professor Ferruccio Dominici

L’oratorio di San Giuseppe sul porto

Nel 1866, dopo l’annessione al Regno d’Italia anche per la Romagna il governo del nuovo Stato nominò il prefetto della provincia di Forlì (fino al 1992, ricordiamo , comprendeva Rimini ed i comuni del territorio circostante, fino a Gabicce) nella persona del piemontese Giuseppe Campi.

Uomo di grande esperienza avendo esercitato nella puntigliosa burocrazia sabauda, si dedicò subito a prendere visione dei luoghi di quella che era all’epoca una delle più vaste province della nostra regione. Da tutto il materiale raccolto trasse un corposo rapporto dettagliato e meticoloso, arricchito da interessanti ed inedite notizie storiche, che pubblicò nel biennio 1866 – 1867, col titolo Monografia statistica, economica, amministrativa della Provincia di Forlì, opera consultabile presso l’Archivio di Stato provinciale, sezione di Cesena. Per quanto riguarda la nostra Cesenatico, sono riportate alcune annotazioni assai esaurienti sia per le curiosità statistiche e storiche, sia per l’attualità sociale ed economica del tempo.

E spuntò così l’oratorio

Come per tutti gli altri comuni della provincia, Cesenatico è rappresentata su una pianta topografica che curiosamente è mutuata dal Catasto Pontificio; ne è testimonianza il punto geografico del paese, le cui coordinate : Lat. 44 ° 11’ 52” 95, Long. 30° 03’ 32” 86, fanno punto nel “mezzo della palla”, senza specificare di quale sfera si tratti. Ebbene il riferimento è alla sfera posta sotto il crocefisso sulla cuspide del campanile della chiesa parrocchiale. La cosa è curiosa in quanto erano ben vive le frizioni tra il papato ed il nuovo Regno d’Italia. Ma vi è di più, sulla sinistra della mappa sono indicati gli edifici più importanti del paese, di cui ben quattro religiosi! E qui ecco la sorpresa che emerge dal voluminoso dimenticatoio cittadino: al n5 del citato elenco vi è l’Oratorio di San Giuseppe in via Mazzoni (oggi M. Moretti).

Si tratta di un piccolo vano tra la casa della famiglia Bravetti ed il palazzo comunale, da quest’ultimo separato da uno stretto stradello detto “violino di San Giuseppe”, che permetteva il collegamento tra la piazzetta del Teatro e la riva sinistra del canale. Quel “violino” fu definitivamente soppresso nel 1873 con la costruzione dell’imponente teatro comunale.

Che fine ha fatto il vecchio oratorio?

Nasce a questo punto la domanda: che fine ha fatto il piccolo oratorio? Occorre qui una precisazione: l’ultimo proprietario della casa dei Bravetti fu il colonnello di cavalleria Carlo (medico veterinario), tra l’altro ex podestà di Cesenatico, il quale non avendo figli, lasciò in eredità al comune l’intero fabbricato.

Come noto, Cesenatico subì un forte bombardamento alleato nella notte del 12 aprile 1944, con la pressoché totale distruzione del municipio, tra le cui macerie si scorgeva ancora una parte dell’abside dell’oratorio tinteggiato in azzurro. Il progetto di quello nuovo, la cui costruzione risale ai primi anni ‘60, prevedeva l’ampliamento sul lato monte, inglobando quindi il vano del piccolo oratorio.

Foto archivio Nanni, è stata scattata dal balcone della casa ad angolo tra c.so Garibaldi e v.Baldini, tuttora esistente. Dietro il viandante in bici è possibile notare la porta dell’oratorio

Anche qui occorre una piccola divagazione storica: per il progetto si trattava di scegliere tra i due considerati finalisti, ovvero quello dello studio Ponti di Milano e quello dell’architetto cesenaticense Saul Bravetti (1907-1971), quest’ultimo molto caratteristico, decorativo e con una suggestiva torre sulla banchina sinistra prospiciente il municipio, inoltre progetto offerto dall’architetto gratuitamente alla sua città natale. A questo link si trova un articolo dedicato alla storia e all’architettura del municipio.

All’epoca della presentazione dei progetti, 1958, venne coinvolta anche la cittadinanza e addirittura vennero realizzati due plastici esposti nella vetrina dell’ufficio biglietteria SITA, all’angolo del portico dell’ex Albergo Leonardo da Vinci. Ovviamente il più gradito era quello dell’architetto Bravetti, ma per mai chiarite scelte politiche e fumose spiegazioni, la scelta cadde su quello dello studio Ponti. Entrambi i progetti , come già detto, l’accorpamento e quindi la definitiva estinzione del piccolo oratorio.

La facciata del Palazzo comunale oggi

Stato e Chiesa si contesero la via a suon di nomi

Ma torniamo a San Giuseppe patrono della Sacra Famiglia, che qui a Cesenatico è molto rappresentato, a cominciare del primo ponte che attraversava il canale, ovvero di San Giuseppe, (oggi del gatto) così pure l’Hospitale per Viandanti e Pellegrini” con lo stesso nome e il tratto della strada sulla riva destra fino alla piazza detta allora Maggiore, poi la chiesa eretta nel 1929 su via Bologna, nei pressi della vena Mazzarini.

Oggi la via su cui affaccia la parrocchiale sul porto, denominata Via Giordano Bruno ha avuto una evoluzione odomastica alquanto curiosa. Dall’originale nome del santo, nel 1889 con delibera 21 marzo del Consiglio Comunale (sindaco Pio Caimmi) fu adottato quello del filosofo arso in Roma nel 1600 perché eretico. Nel 1929 il podestà Mariano Savelli mutò il nome della via in XI febbraio, in omaggio alla firma dei Patti Lateranensi avvenuta in quel giorno a Roma tra il regime e la Santa Sede, a suggello dell’annosa Questione Romana apertasi tra lo Stato Italiano e il Vaticano con la famosa Breccia di Porta Pia del 1870 e la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Ma non finisce qui, perché al termine della seconda guerra mondiale, insediata a Cesenatico la nuova amministrazione comunale, con delibera 30 aprile 1945 è stato ripristinato l’odonimo di Via Giordano Bruno; da allora il filosofo può godersi in pace lo spettacolo delle vele delle barche storiche.

Foto in apertura dell’archivio Nanni