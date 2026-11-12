Media Arfelli, settimana corta: il 68% vota sì, ma la proposta si ferma

La maggioranza delle famiglie della scuola secondaria di primo grado Dante Arfelli di Cesenatico si è espressa a favore della settimana corta, ma la proposta non ha ottenuto il via libera. La modifica dell’orario scolastico, che prevede l’eliminazione delle lezioni del sabato e la distribuzione delle ore dal lunedì al venerdì, è stata al centro di una consultazione i cui risultati sono stati pubblicati con la circolare numero 118 del 10 novembre 2026.

A contestarne l’esito è un genitore che ha scritto alla nostra redazione, sollevando dubbi sulle modalità di voto e sul peso attribuito alle preferenze espresse dalle famiglie.

Il 68,28% delle famiglie ha votato a favore

I numeri della consultazione relativa alla scuola secondaria parlano di 282 voti favorevoli su 413, pari al 68,28%. Una maggioranza di quasi sette famiglie su dieci, che tuttavia non è stata sufficiente a raggiungere la soglia del 75% richiesta per modificare l’organizzazione dell’orario scolastico.

L’indagine è stata quindi dichiarata “conclusa senza esito favorevole”.

“Una maggioranza netta, quasi 7 genitori su 10. Eppure l’indagine è stata dichiarata conclusa senza esito favorevole”, scrive il genitore, che contesta il peso attribuito al risultato.

Il voto delle future prime medie: 79,31% di sì

La consultazione ha coinvolto anche i genitori degli alunni che attualmente frequentano le classi quinte della scuola primaria e che dal prossimo anno scolastico entreranno alla Dante Arfelli.

In questo gruppo i favorevoli alla settimana corta sono stati 115 su 145 votanti, pari al 79,31%. Un risultato ancora più ampio, ma che non è stato conteggiato ai fini della decisione, essendo stato definito “puramente indicativo”.

Secondo il genitore, considerando insieme i voti dei due gruppi, si sarebbe arrivati a 397 preferenze favorevoli su 558 votanti, pari al 71,15%. Una percentuale superiore al 70% che, secondo quanto riportato nella lettera, la stessa scuola si era data come riferimento per prendere in considerazione la proposta.

Sabato a casa, senza ridurre le ore di scuola

Nella lettera viene affrontato anche il significato della settimana corta. L’obiettivo sarebbe quello di lasciare libero il sabato, mantenendo invariato il monte ore settimanale e concentrando le lezioni nei cinque giorni dal lunedì al venerdì.

“Significa distribuire diversamente il tempo, mantenendo il monte ore previsto e ripensando l’organizzazione delle giornate”, scrive il genitore. Tra i possibili vantaggi vengono indicati due giorni consecutivi di riposo e maggiori possibilità di organizzare attività sportive, culturali e familiari.

La diversa distribuzione dell’orario potrebbe inoltre, secondo la lettera, favorire una didattica con più spazio per laboratori e attività meno frammentate.

La riflessione si sposta infine sul rapporto tra scuola, apprendimento e gestione del tempo. “Forse il nostro compito non è chiedere ai ragazzi sei ore di attenzione, ma offrire loro la nostra: tempi distesi, ritmi umani, la cura di chi sa che non si impara di corsa”.

La conclusione del genitore va oltre la semplice organizzazione dell’orario scolastico: “La settimana corta, allora, non è una questione di giorni. È una domanda su che tempo vogliamo dare a questi ragazzi”.

Una presa di posizione che chiama in causa anche “il valore della partecipazione delle famiglie e il loro diritto a essere ascoltate quando vengono coinvolte in una consultazione su una scelta che riguarda il futuro della scuola”.