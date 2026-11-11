Quando i pescatori salvano davvero le tartarughe marine. La spiegazione da chi si occupa di scienza

Una lavoro prezioso, ecco perchè

La domanda era: è giusto che i pescatori sbarchino le tartarughe marine o sarebbe meglio ributtarle in mare dopo averle tenute qualche ora a bordo? “Portare a terra le tartarughe pescate accidentalmente permette di sottoporle ad esami radiografici che diagnosticano la gravità del loro stato di salute – spiega Simone D’Acunto, direttore CESTHA – I ricercatori del centro CESTHA stanno studiando proprio come, per salvare il maggior numero di tartarughe marine pescate accidentalmente, sia necessaria una lastra (e la terapia che ne consegue), perché tutta una serie di componenti fino ad oggi sottovalutate, non sono visibili dall’esterno”.

“Se è molto facile capire (anche per i più maliziosi) che un amo, in esofago o intestino non è certo visibile ad occhio nudo (se non per un supereroe con la vista a raggi X) è nel caso della embolia gassosa che ci si deve addentrare un po’ più nel tecnico – continua Linda Albonetti, biologa marina CESTHA – Quello che sta emergendo dal lavoro coordinato tra i ricercatori e i pescatori, infatti, è che una tartaruga pescata accidentalmente può andare incontro, oltre ad un principio di annegamento anche ad una patologia poco studiata ma presente, denominata appunto embolia gassosa. Animali che si presentano inizialmente reattivi, sviluppano i segni di questa patologia nelle ore seguenti al recupero (anche diverse ore), con rallentamento dei riflessi e incapacità al nuoto coordinato”.