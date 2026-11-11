Quando i pescatori salvano davvero le tartarughe marine. La spiegazione da chi si occupa di scienza

Nei giorni scorsi ha fatto notizia il caso di uno sbarco eccezionale di tartarughe marine salvate da alcuni pescatori di Cesenatico, in seguito sono emerse alcune critiche sulla bontà di questo progetto.
Dal centro CESTHA arriva una nota puntuale, scientifica che chiarisce a tutti l’importanza di questo lavoro.
Una lavoro prezioso, ecco perchè
La domanda era: è giusto che i pescatori sbarchino le tartarughe marine o sarebbe meglio ributtarle in mare dopo averle tenute qualche ora a bordo? “Portare a terra le tartarughe pescate accidentalmente permette di sottoporle ad esami radiografici che diagnosticano la gravità del loro stato di salute – spiega Simone D’Acunto, direttore CESTHA – I ricercatori del centro CESTHA stanno studiando proprio come, per salvare il maggior numero di tartarughe marine pescate accidentalmente, sia necessaria una lastra (e la terapia che ne consegue), perché tutta una serie di componenti fino ad oggi sottovalutate, non sono visibili dall’esterno”.
“Se è molto facile capire (anche per i più maliziosi) che un amo, in esofago o intestino non è certo visibile ad occhio nudo (se non per un supereroe con la vista a raggi X) è nel caso della embolia gassosa che ci si deve addentrare un po’ più nel tecnico – continua Linda Albonetti, biologa marina CESTHA – Quello che sta emergendo dal lavoro coordinato tra i ricercatori e i pescatori, infatti, è che una tartaruga pescata accidentalmente può andare incontro, oltre ad un principio di annegamento anche ad una patologia poco studiata ma presente, denominata appunto embolia gassosa. Animali che si presentano inizialmente reattivi, sviluppano i segni di questa patologia nelle ore seguenti al recupero (anche diverse ore), con rallentamento dei riflessi e incapacità al nuoto coordinato”.
L’impegno dei pescatori
Che cosa accadrebbe a questi animali se fossero ributtati in mare? “La maggior parte di questi non avrebbe buone possibilità di sopravvivenza per cui si, è assolutamente un lavoro fondamentale ai fini della conservazione quello che stanno svolgendo egregiamente alcuni pescatori di Cesenatico (pescherecci Gabbiano, Nonna Rina, Martin Pescatore e Ricci) portando a terra le tartarughe pescate accidentalmente – spiega Simone D’Acunto, direttore CESTHA – Tra chi si occupa seriamente di tartarughe marine queste informazioni sono ben note, ci si augura quindi che, in futuro, arrivino solo complimenti per l’impegno e la dedizione che un gruppo di pescatori sta mettendo nell’aiutare il mare attraverso la mitigazione al minimo dell’impatto che la loro attività di pesca potrebbe avere su specie a rischio estinzione come le tartarughe marine”.
Pubblicazioni scientifiche
Per i più curiosi seguono anche alcuni titoli di pubblicazioni scientifiche che dimostrano proprio come sia utile il lavoro dei pescatori di Cesenatico insieme ai biologi del centro recupero CESTHA.
- Garcia-Parraga D, Crespo-Picazo JL, Sterba-Boatwright B, Marco V, Muñoz-Baquero M, Robinson NJ, Stacy B, Fahlman A. New insights into risk variables associated with gas embolism in loggerhead sea turtles (Caretta caretta) caught in trawls and gillnets. Conserv Physiol. 2023 Jul 7;11(1):coad048. doi: 10.1093/conphys/coad048. PMID: 37425482; PMCID: PMC10326834.
- Parga ML, Crespo-Picazo JL, Monteiro D, García-Párraga D, Hernandez JA, Swimmer Y, Paz S, Stacy NI (2020) On-board study of gas embolism in marine turtles caught in bottom trawl fisheries in the Atlantic Ocean. Sci Rep 10: 5561. 10.1038/s41598-020-62355-7
- https://www.int-res.com/articles/dao_oa/d111p191.pdf