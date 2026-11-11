Nove Colli, Cesenatico si promuove a Copenaghen

La Nove Colli porta il nome di Cesenatico oltre i confini nazionali e arriva fino a Copenaghen. Lunedì 9 novembre, il collaboratore Werner Lorenzini ha rappresentato la storica granfondo alla Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, iniziativa ospitata nella Residenza dell’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca.

Ciclismo e promozione del territorio

L’incontro è stato un’occasione per raccontare la storia della Nove Colli e presentare all’estero non soltanto la manifestazione sportiva, ma anche il territorio che la ospita.

Ciclismo, tradizioni, accoglienza e turismo sono stati i temi al centro della presentazione, con l’obiettivo di far conoscere Cesenatico e la Romagna attraverso uno degli eventi più rappresentativi del panorama ciclistico italiano.

La Nove Colli, infatti, è diventata negli anni un appuntamento che richiama appassionati e partecipanti anche dall’estero, contribuendo alla promozione turistica della città.

Appuntamento alla Nove Colli 2027

Dall’organizzazione è arrivato un ringraziamento all’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca, Giuliana Del Papa, e a tutto lo staff dell’Ambasciata per l’opportunità di partecipare all’iniziativa.

Un’occasione di visibilità internazionale per la manifestazione e per Cesenatico, in vista della prossima edizione. La Nove Colli guarda già al 2027, continuando a promuovere il legame tra sport, territorio e ospitalità romagnola.