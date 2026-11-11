Emilia-Romagna, 5 milioni in più per la promozione turistica all’estero

La Regione Emilia-Romagna aggiunge 5 milioni di euro alle risorse per la promozione turistica internazionale nel 2026. Lo stanziamento, previsto da un emendamento alla variazione di bilancio 2026-2028 approvato dalla Giunta, servirà a sostenere campagne di comunicazione e iniziative di marketing affidate ad Apt Servizi.

L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della regione sui mercati esteri e accompagnare lo sviluppo dei collegamenti con una promozione capace di distribuire i visitatori tra le diverse destinazioni.

Aeroporti, porto e treni al centro della promozione

Le risorse finanzieranno progetti speciali e attività straordinarie, con particolare attenzione alla valorizzazione degli accessi al territorio: gli aeroporti di Bologna, Forlì, Parma e Rimini, il porto di Ravenna e i collegamenti ferroviari internazionali.

La strategia punta a presentare l’Emilia-Romagna come una destinazione unitaria, invitando chi arriva o transita nella regione a scoprire un’offerta che comprende città d’arte, Riviera, Appennino, cultura ed enogastronomia. La promozione, secondo la Regione, dovrà accompagnare i collegamenti aerei, crocieristici e ferroviari e sostenere la domanda di viaggio sull’intero territorio.

De Pascale e Frisoni: «Intercettare nuovi flussi»

«Con queste risorse puntiamo a potenziare la promozione anche verso connessioni intercontinentali, dando attuazione alla strategia che vede l’Emilia-Romagna come una grande e unica destinazione turistica», dichiarano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni.

I due amministratori indicano tra le priorità la capacità di trasformare gli arrivi e i transiti in occasioni per far conoscere l’intera regione. L’obiettivo è intercettare nuovi mercati e flussi di visitatori, contribuendo alla crescita delle destinazioni e a una maggiore distribuzione delle presenze durante l’anno.

L’esperienza di Routes Europe a Rimini

Nel presentare il nuovo stanziamento, de Pascale e Frisoni richiamano anche Routes Europe, l’evento ospitato a Rimini che ha offerto un’occasione di confronto con gli operatori internazionali. La Regione intende consolidare le relazioni avviate e favorire nuove collaborazioni per sostenere i collegamenti e ampliare le opportunità di viaggio verso l’Emilia-Romagna.