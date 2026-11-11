Passeggiata a sei zampe a Savignano sul Rubicone: appuntamento il 14 novembre

Passeggiata autunnale a sei zampe a Savignano sul Rubicone

Sabato 14 novembre torna a Savignano sul Rubicone la passeggiata a sei zampe, organizzata da Acpa, Associazione cesenate protezione animali e Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il ritrovo è alle 14 nel parco di piazza Giovanni XXIII, sul retro del municipio. Il percorso, di circa due ore, attraverserà viale Libertà, via Togliatti e il parco Don Cesari, per proseguire lungo un tratto di viale della Resistenza e nei camminamenti degli orti pubblici. L’arrivo è previsto nella golena del Rubicone, nell’area del Torricino; da lì si rientrerà verso il Chiosco Botanico.

Gli educatori cinofili di Acpa accompagneranno la passeggiata e presenteranno le attività dell’associazione a favore degli animali, in particolare di quelli abbandonati. Saranno inoltre a disposizione per rispondere a domande sulla gestione dei cani e fornire informazioni sulle adozioni e sull’iter necessario.

Nel pomeriggio saranno presentati anche alcuni ospiti del Canile di Cesena in cerca di casa. Il rientro è previsto per le 16.

In foto: l’assessora al Benessere animale Roberta Armuzzi con la vicesindaca Stefania Morara e l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Castagnoli durante una passata edizione della passeggiata a sei zampe.