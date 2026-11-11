Pioggia in Romagna, oltre 40 mm in pianura: l’analisi di Randi

Pioggia in Romagna, oltre 40 millimetri di precipitazioni in pianura: «Ne avevamo bisogno»

Dopo settimane caratterizzate da precipitazioni scarse, la Romagna ha registrato una giornata di pioggia diffusa, con accumuli superiori ai 40 millimetri in diverse località della pianura, soprattutto nell’area faentina. Il meteorologo Pierluigi Randi analizza le condizioni atmosferiche che hanno favorito le precipitazioni e anticipa l’arrivo di altra aria mite e umida nei prossimi giorni.

La pioggia è arrivata con una distribuzione piuttosto omogenea lungo una fascia disposta da ovest a est. Gli accumuli più consistenti si sono registrati nella pianura faentina, mentre sui crinali appenninici le quantità sono state ancora maggiori, anche per effetto della provenienza delle correnti nei bassi e medi strati dell’atmosfera e della presenza di fenomeni convettivi sul versante toscano.

Un’atmosfera carica di umidità

A spiegare le caratteristiche della perturbazione è il radiosondaggio delle ore 12 UTC effettuato a San Pietro Capofiume, nel Bolognese. I dati mostrano una colonna atmosferica molto umida, praticamente satura, con una scarsa instabilità e condizioni favorevoli alla formazione di precipitazioni prevalentemente stratiformi.

In altre parole, si è trattato di una situazione nella quale l’elevata quantità di umidità presente nell’atmosfera, insieme alla limitata energia disponibile per i fenomeni convettivi e alla presenza di una struttura frontale nei bassi strati, ha favorito piogge estese e persistenti.

Il profilo delle temperature evidenzia inoltre una discontinuità nei livelli più vicini al suolo, compatibile con un’inversione termica: uno strato di aria più fredda e stabile nei pressi del terreno, sovrastato da aria relativamente più calda. Una configurazione tipica delle situazioni caratterizzate dall’arrivo di masse d’aria e dal sollevamento frontale.

I dati confermano il forte contenuto di vapore acqueo

Tra i parametri analizzati da Randi ci sono alcuni valori che descrivono bene la quantità di umidità presente nell’atmosfera:

IVT: 288 kg m⁻¹ s⁻¹, indice del trasporto integrato di umidità attraverso la colonna atmosferica.

IWV: circa 26,8 mm, quantità integrata di vapore acqueo presente nella colonna.

Acqua precipitabile: 32,3 mm, stima della quantità di acqua che si potrebbe ottenere condensando tutto il vapore presente nella colonna atmosferica.

«Non siamo necessariamente di fronte a un episodio estremo di trasporto di vapore, ma certamente a una circolazione capace di alimentare efficacemente le precipitazioni», osserva il meteorologo.

Particolarmente interessante anche il valore dell’LCL (Lifting Condensation Level), risultato piuttosto basso. Si tratta della quota alla quale una massa d’aria, sollevandosi, raggiunge la saturazione e inizia a condensare. Un valore basso spiega la presenza delle nubi a quote ridotte, ben visibili anche nel corso della giornata.

Altra aria mite e umida in arrivo

All’origine di questa configurazione c’è una massa d’aria molto mite ed estremamente umida proveniente dal medio Atlantico. Secondo Randi, altra aria con caratteristiche simili raggiungerà il territorio nei prossimi giorni.

La conseguenza, almeno per chi sperava di stendere il bucato, sarà una certa difficoltà ad asciugare i panni. Ma dopo un periodo con poche precipitazioni, la pioggia era attesa e necessaria.

Come conclude ironicamente Randi: «Dunque, il bucato soffre e si asciuga in tempi biblici, ma ne avevamo bisogno».