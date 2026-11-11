Cesenatico, auto si ribalta nella scarpata sulla Statale 16

Incidente a Cesenatico, auto si ribalta nella scarpata lungo la Statale 16: intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale nella tarda serata di martedì 10 novembre, intorno alle 23, lungo la strada statale 16, nel territorio comunale di Cesenatico. Un’autovettura è uscita di strada e si è ribaltata nella scarpata a margine della carreggiata in direzione Ravenna, non distante dal luogo dove era avvenuto un sinistro molto simile (LEGGI ARTICOLO).

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone, che ha provveduto a stabilizzare il mezzo e a mettere in sicurezza il veicolo.

Presenti anche i sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti per prestare assistenza al conducente, e i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta, seguiranno aggiornamenti.