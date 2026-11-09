Cesenatico, auto finisce nel fosso, estratto il conducente

Auto sbanda in Statale e finisce nel fosso

Oggi 9 novembre 2026 alle ore 13.22 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena è intervenuta al km 183 della Statale Adriatica per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura. Il veicolo è uscito dalla sede stradale ed è finito nel campo adiacente alla carreggiata. Il senso di marcia era quello Rimini-Ravenna. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente incastrato tra le lamiere della vettura, consegnando l’uomo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

L’intervento del 118

I sanitari hanno provveduto ad accertare lo stato di salute dell’uomo verificando i suoi parametri vitali: pressione arteriosa, saturazione e frequenza cardiaca grazie al monitor che si vede sul tettuccio dell’auto. Inoltre è dotato di defibrillatore in caso di arresto cardiaco, per fortuna non c’è stato bisogno di utilizzarlo. Va fatto notare come, invece, siano entrati in funzione gli airbag per quando il sinistro paia contenuto.

Successivamente i vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata dall’evento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.