Hera, sciopero: possibili disservizi al call center

Lo sciopero
Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato da alcune Organizzazioni Sindacali del settore Telecomunicazioni per l’intera giornata di mercoledì 11 novembre, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi di call center sia commerciale che tecnico.
Servizi garantiti
La multiutility ricorda che, ove previste, saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.
Oltre ai servizi di pronto intervento, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, per tutte le richieste commerciali i clienti potranno utilizzare lo sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it , o l’app My Hera.