Casa della Comunità, l’incontro per spiegare cos’è e cosa cambia

Dalle 17 alle 20, al Museo della Marineria. Obiettivo dell’incontro aperto a tutti è dare forma alla Carta dei Servizi della nuova Casa della Comunità, dentro e fuori le sue mura

Mercoledì 11 novembre, dalle 17 alle 20, la sala del Museo della Marineria di Cesenatico, ospita il primo incontro pubblico “Una nuova Casa per Cesenatico”, il percorso partecipativo promosso da Ausl Romagna per costruire con la cittadinanza la Carta dei Servizi della nuova Casa della Comunità.

L’invito, rivolto a cittadinanza, associazioni, enti del terzo settore, comitati e servizi del territorio, è a partecipare a un incontro di lavoro facilitato, che parte da alcune domande semplici: cosa significa stare bene a Cesenatico? Chi contribuisce oggi al benessere di chi vive la città? Quali sinergie possiamo creare insieme?

La Casa della Comunità

“Siamo davanti a un grande momento per Cesenatico che sta per veder nascere una nuova Casa della Comunità – sottolinea il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli – i lavori strutturali sono in fase avanzata e anche quelli di costruzione di un luogo che non dovrà essere solo fisico ma anche umano, di accoglienza e di servizio. Ci teniamo che la cittadinanza conosca e capisca l’importanza che la nuova Casa della Comunità ricoprirà per i servizi socio-sanitari di Cesenatico e del distretto del Rubicone”.

“Con i lavori ormai in fase di completamento e l’avvio delle attività alle porte, siamo contenti di poter continuare questo percorso con le persone e le realtà del territorio – rimarca il direttore del Distretto del Rubicone Marco Montalti – Abbiamo già lavorato insieme in questi mesi e sappiamo che la Casa della Comunità diventa davvero tale solo se costruita insieme a chi la vive e la abiterà. Per questo non vogliamo fermarci a redigere solo un elenco di prestazioni e orari, ma dare vita a un manifesto, un patto tra la struttura sanitaria, le associazioni e i cittadini su come vogliamo prenderci cura di questa comunità”.

Il percorso

Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il Bando Partecipazione 2026 (L.R. n. 15/2018) e realizzato da Ausl Romagna con l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, il Comune di Cesenatico e Volontà Romagna, va da settembre 2026 ad aprile 2027 e alterna momenti aperti alla cittadinanza e momenti dedicati a chi lavorerà nella Casa.

La nuova Casa della Comunità di Cesenatico, cosa sarà?

Sarà il nuovo insieme dei servizi sanitari e sociali del territorio, riunendo in un unico luogo servizi distribuiti in diverse sedi, a partire da quelli collocati nella sede di Largo San Giacomo, ma non solo. La struttura accoglierà il Consultorio Familiare, la Sanità Pubblica, il Centro di Salute Mentale, la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Psicologia di Comunità. Anche i servizi sanitari e sociali già esistenti troveranno qui nuovi spazi più accoglienti, basati sul presupposto che la qualità dell’ambiante sia essa stessa parte della cura. La nuova struttura non si limiterà a ospitare le attività, ma farà da collante: collegherà i servizi tra loro e con il tessuto locale, invitando la comunità a entrare, partecipare e fare proprio questo nuovo spazio comune.

Due nuovi servizi

Sono poi due i servizi di nuova attivazione: il Punto Unico di Accesso (PUA), dove servizi sanitari della AUSL e servizi sociali degli Enti Locali lavorano in sinergia per rispondere insieme ai bisogni di cittadini o famiglie con situazioni di fragilità o non autosufficienza, semplificando così il rapporto con la rete dei differenti servizi. E l’Ospedale di Comunità, al terzo piano: un reparto dedicato alle cure intermedie, dove i ricoveri possono essere disposti anche dai medici di medicina generale, che a rotazione entrano nella struttura e si occupano in prima persona dell’assistenza primaria ai bisogni lievi. Altra novità riguarda la riabilitazione, con l’attivazione di tre palestre attrezzate: due dedicate alla Neuropsichiatria infantile e una all’interno dell’Ospedale di Comunità.

Per partecipare all’incontro iscrizione su https://tally.so/r/VL2MPl . Informazioni e aggiornamenti su https://partecipazioni.emr.it/processes/unanuovacasapercesenatico e sul canale WhatsApp del progetto.