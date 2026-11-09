Rilievi in mare a Cesenatico, la Capitaneria: «Barche a distanza di sicurezza»

Rilievi in mare davanti alle colonie di Cesenatico: l’avviso della Capitaneria

Dal 9 novembre al 6 dicembre 2026, nell’area di mare davanti alle colonie di Cesenatico, saranno eseguiti rilievi topo-batimetrici per aggiornare il sistema regionale di allertamento per il rischio di inondazione costiera.

Le operazioni si svolgeranno esclusivamente di giorno e saranno condotte dall’imbarcazione a motore Anfibia. La Capitaneria di porto invita le unità in transito a mantenersi a distanza di sicurezza dall’area interessata, prestare attenzione alla navigazione e ascoltare il canale radio 16.

L’avviso riguarda le precauzioni per chi naviga nella zona durante i lavori.