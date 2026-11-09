Cercasi foto della Motonave Ebe: appello per ricostruire la “Dolce Vita” sul mare di Cesenatico

Cercasi foto della motonave Ebe

“Negli anni 60-70, mio padre da antesignano delle gite turistiche in barca sulla costa romagnola, aveva armato una motonave “Ebe” che faceva la spola tra Ravenna e Rimini con base a Cesenatico”. Inizia così il gentile messaggio di Mauro Mariottini che sta scrivendo la biografia del padre, il Prof. Maurilio già direttore dell’istituto di avviamento professionale di Cesenatico ed ex amministratore della Navimec. Il suo appello è quello di trovare foto della storica motonave Ebe che pare essersi persa nei meandri dell’oblio. Se qualcuno ha immagini d’epoca di questo vascello può contattare la redazione a redazione@livingcesenatico.it per esser emesso in contatto con Mauro. Al momento, le uniche immagini sono quelle che ritraggono Gino Bramieri a bordo durante gli anni della Dolce Vita di Cesenatico in un interessante articolo de blog Stefano Bartolini (a questo link).

Quando la Dolce Vita ballava sul mare: la leggendaria storia della Motonave Ebe a Cesenatico

Bisogna fare un passo indietro. Se si pensa agli anni d’oro del turismo in Riviera Romagnola, la mente corre subito alle cabine colorate, alle prime rotonde sul mare e alle serate al ritmo dei grandi successi estivi. Eppure, nei primi anni ’60, c’era un luogo speciale a Cesenatico dove l’essenza della “Dolce Vita” incontrava la genuina tradizione marinaresca locale: la Motonave Ebe. Più di una semplice imbarcazione da diporto, la Ebe è stata per un’intera generazione il simbolo del divertimento spensierato, trasformando le semplici escursioni lungo la costa adriatica in vere e proprie esperienze memorabili per residenti e turisti. Gli armatori erano: Mariottini, Cirielli e Benaglia, tutte persone molto note a Cesenatico.

Che cos’era la Motonave Ebe?

La Ebe era un ex traghetto sapientemente riconvertito e riadattato per accogliere i vacanzieri in cerca di avventura davanti alla costa romagnola. Mentre le grandi navi d’epoca offrivano un lusso formale, la Ebe puntava tutto su un’accoglienza calda, popolare e goliardica, perfettamente in sintonia con l’ospitalità tipica della Cesenatico dell’epoca. Salire a bordo della Motonave Ebe significava immergersi in un’atmosfera unica. Tra le tante attività organizzate durante le uscite in mare, alcune sono entrate di diritto nel folklore locale. Il tiro al piattello con i pomodori era una delle tradizioni più spassose della nave; era una rivisitazione del tutto originale del tiro al piattello. I marinai lanciavano in mare piatti unti (spesso usati per il pesce) e i turisti dovevano provare a colpirli a colpi di pomodori o tocchi di pane duro. Chi falliva il bersaglio offriva la consumazione o ripagava il piatto.

Twist e Hully Gully a ritmo di diesel

Sul ponte della nave non mancava mai un giradischi. Le serate trascorrevano tra balli scatenati come il twist e l’hully gully, accompagnati dal ritmico e inconfondibile sottofondo del motore diesel. Tra i personaggi più amati dell’equipaggio c’era Achille, il leggendario timoniere. Con alle spalle un passato da marinaio sui grandi velieri, seduto sull’osteriggio del motore intratteneva i passeggeri con affascinanti racconti di mare degni dei migliori romanzi d’avventura. Ricordare la Motonave Ebe significa rievocare un tassello fondamentale di quella memoria collettiva: il passaggio da una marineria fatta puramente di fatica e pesca a un turismo umano, genuino e creativo. La sua epopea fu un’avventura non molto remunerativa, ma le cause non vanno cercate nella sfortuna quando in un’amore più forte di quello del mare, quello per una donna. Ma questa è un’altra storia.