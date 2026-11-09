Peppino Manzi al museo della Marineria, un viaggio nella cucina mediterranea

Una cucina di costa, un patrimonio di incontri

Dalle rive dell’Adriatico ai porti della Liguria, la cucina mediterranea costiera racconta il legame profondo tra mare, terra e comunità. È questo il viaggio al centro dell’incontro con Peppino Manzi, in programma il 12 novembre alle 16 al Museo della Marineria di Cesenatico, nell’ambito delle iniziative dell’Università per gli Adulti.

Olive, pane fragrante, focacce, formaggi e vini: ingredienti semplici compongono una geografia di sapori che cambia da porto a porto. Ogni luogo custodisce ricette e gesti tramandati nel tempo, ma anche storie di scambi e contaminazioni. La cucina costiera mediterranea è un patrimonio vivo, nato dall’incontro quotidiano tra ciò che offre il mare e ciò che cresce sulla terra.

A guidare il racconto sarà Peppino Manzi, figura di riferimento per il mondo del bar e della ristorazione italiana. Dopo aver seguito le orme del padre, si è formato in diverse città italiane e all’estero, tra Francoforte, Zurigo e Londra. Nel 1969, insieme alla moglie Luisa, aprì a Milano Marittima il Cluny American Piano Bar Restaurant.

Manzi ha dedicato una parte importante della sua carriera alla formazione. È autore del Manuale del Bar e di altri testi specialistici, tra cui Bar Story videotape e Di Sala e di Bar, strumenti che hanno accompagnato generazioni di professionisti. La sua esperienza nell’ospitalità farà da filo conduttore per esplorare sapori, mestieri e tradizioni delle coste mediterranee.

La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC e Romagna Banca.