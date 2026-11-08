Incendio in un appartamento a San Mauro Mare: un morto

Un incendio è divampato nella notte di ieri (sabato 7 novembre) in una palazzina di via Malaspina. I Vigili del Fuoco hanno salvato un uomo rimasto bloccato sul balcone, mentre all’interno dell’abitazione è stato trovato il corpo senza vita di un altro uomo di 85 anni

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 in via Malaspina, a San Mauro Mare, frazione di San Mauro Pascoli. Cinque squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di una palazzina.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno tratto in salvo un uomo che, per sfuggire alle fiamme, era rimasto bloccato sul balcone. La persona è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.

Il ritrovamento del corpo

Nel corso delle operazioni all’interno dei locali interessati dall’incendio, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un alto uomo di 85 anni.

Una volta domato il rogo, le squadre hanno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Restano da chiarire le cause dell’incendio: sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Auto contro le transenne durante i soccorsi

Nel corso dell’intervento, la strada era stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Proprio mentre erano presenti i mezzi dei carabinieri, l’ambulanza e i Vigili del Fuoco, un’auto in ingresso nel paese è arrivata a forte velocità e si è schiantata contro le transenne posizionate per delimitare la zona.

Il conducente non si sarebbe accorto della presenza dei mezzi di soccorso e della chiusura della strada. L’impatto ha provocato ingenti danni alla vettura. L’uomo alla guida è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.