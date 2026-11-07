Basket, tre su tre Buena Onda W: espugnata Forlì

Una Buena Onda non perfetta riesce a risolvere nel secondo tempo una gara complicata ed espugna Forlì 71-51.

La partita

Inizio difficile per le ragazze, dopo oltre 4 minuti il tabellone dice solo 6-1 in favore delle Forlivesi. Poi la Buena si accende e piazza un parziale di 9-0. Aics è brava a rimanere a contatto e il primo quarto si conclude in perfetta parità.

L’equilibrio rimane e Forlì si riaffaccia più di una volta davanti, l’ultima volta sul 20-18, ma un altro super parziale con 9 punti consecutivi di Guidi raddrizza la situazione. All’intervallo il tabellone dice 33-24.

Nel secondo tempo Aics tenta più volte di rientrare in partita, ma le ragazze sono brave a respingere gli attacchi grazie anche ad un ottimo momento di Giorgini. Poco cambia al 30′ con la Buena che rosicchia altri tre punti e chiude avanti 51-39.

Nell’ultimo quarto Forlì reagisce e si riavvicina pericolosamente, toccano addirittura il -7. Un’altra grande reazione con due bombe di Guidi mettono in ghiaccio la partita rimettendola sui binari corretti. Alla fine la Buena Onda dilaga e chiude sul 71-51