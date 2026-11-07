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Basket, serata doppiamente Buena: anche i ragazzi tornano a casa con due punti

Giulia Zannetti7 Novembre 2026
Buena Onda

La Buena Onda sembra risolvere la partita nell’ultimo quarto, poi è costretta agli straordinari per evitare la rimonta. 74-69 il finale per i regaz che mantengono il secondo posto in classifica a 10 punti.

                              La partita

Pioggia di canestri nei primi minuti, International alza subito il ritmo e la Buena Onda risponde a tono col solito Delvecchio, che ammutolisce subito Imola con una mega schiacciata, e ad un super Monticelli con 9 punti già nel primo quarto. I tanti possessi portano ad un punteggio elevato, i padroni di casa chiudono avanti il primo quarto 25-23, la partita è apertissima.
Nel secondo quarto la gara si fa più ruvida e sporca, il pallone fatica ad entrare ma una Buena Onda con tre giovanissimi in campo tiene botta e mette il naso davanti. La difesa di Imola è solida e la zona mette in difficoltà i regaz, 6 punti consecutivi di Brighi raddrizzano la situazione e permettono di chiudere il quarto avanti 44-42.

Al rientro dagli spogliatoi i regaz piano piano tentano la fuga: tre triple di Bonfé nel terzo quarto regalano il +11. La Buena Onda nel finale di periodo regala qualcosa e International ne approfitta, dopo 30′ la gara non ha ancora un padrone: 65-58 per la Buena.

L’ultimo quarto è una lotta di nervi: non si segna più da entrambe le parti. L’avvio è a favore dei regaz che trovano il massimo vantaggio a +15, poi però si spengono totalmente rimanendo per oltre 5 minuti senza segnare un canestro e subiscono la lenta rimonta degli imolesi fino al -4. Nonostante il brivido finale, il tiro libero di Sovera ghiaccia il risultato finale sul 74-69.

Punteggio e formazione

MVP LORENZO BRIGHI, altra gara totale per Lollo Brighi, 17 punti e 14 rimbalzi a cui aggiunge anche 4 assist.

International Imola 69-74 Buena Onda Basket Club
(25-23, 42-44, 58-65, 69-74)
Delvecchio 12, Gori 5, Sovera 7,  Monticelli 18, Brighi 17, Buda, Fontana, Bonfé 9, Lamieri 2, Forbicini 2, Forte 2, Romanelli ne. All. Focarelli, Cremonini

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