Incendio in un’attrezzaia a Cesena, fiamme vicino a un’abitazione

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 20.25 di ieri sera (sabato 7 novembre) in via Formigliano, nel comune di Cesena, dove un incendio ha interessato una dimora attrezzaia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, proveniente dalla sede di Cesena, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento e al contenimento delle fiamme.

Evitata la propagazione alla casa vicina

L’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando che il rogo si propagasse alla vicina abitazione. Le operazioni si sono concluse senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.