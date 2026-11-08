Cesenatico, inferriate all’ex convento dei Cappuccini: ma il problema resta

Le inferriate per delimitare il porticato

Poche settimane fa sono state installate a Cesenatico le inferriate metalliche agli archi del porticato dell’ex convento dei Cappuccini, lo spazio che ospita le attività della Caritas.

L’intervento arriva dopo le richieste e il dibattito sulla sicurezza della zona, dove da tempo alcune persone senza fissa dimora utilizzavano il porticato come riparo notturno, fermandosi a dormire sotto gli archi.

La campata centrale è ancora aperta

Per il momento, però, la situazione non sembra aver trovato una soluzione definitiva. L’inferriata della campata centrale non è stata ancora installata e il passaggio rimane accessibile.

Una condizione che ha già permesso a una persona senza fissa dimora di tornare a trovare riparo sotto il porticato. Le prime chiusure sono dunque comparse, ma il problema, che aveva portato a richiedere la delimitazione dello spazio, al momento, resta.