Groviglio, da Cesenatico fino a Santarcangelo

Groviglio arriva a Santarcangelo per investire nel territorio e proseguire un percorso di crescita nel settore della ristorazione. È la storia imprenditoriale di Groviglio Portici, la nuova realtà gastronomica che ha trovato casa sotto i portici di piazza Marini, nel cuore di Santarcangelo di Romagna dopo l’avventura a Cesenatico.

Protagonisti dell’iniziativa sono i cesenati Gloria Vernocchi e Gabriele Mattei (nella foto), soci e titolari di un sodalizio ormai collaudato, già alla guida di Groviglio, attività che ha operato in precedenza a Cesenatico. Festosa e affollata l’apertura che ha dato il via un nuovo inizio. Una avventura ben preparata che nasce dalla volontà di consolidare l’esperienza maturata e confrontarsi con una piazza dinamica e ricca di opportunità.

«Il settore è in continua evoluzione e vengono premiate le proposte di qualità e di innovazione – spiegano i titolari –. Il nostro obiettivo è lasciare il segno in una località all’avanguardia come Santarcangelo, meta di tanti visitatori, attratti dalle bellezze urbanistiche e paesaggistiche, ma anche dall’offerta gastronomica e dalla ricca rete commerciale». La scelta è stata quella di puntare su una piccola osteria, con una proposta che mette al centro il lavoro artigianale e la genuinità. «Ogni prodotto che presentiamo è fatto da noi. Autenticità, materie prime del territorio e un ambiente accogliente e informale, che richiama le tradizionali osterie romagnole, sono gli ingredienti con cui vogliamo conquistare nuovi clienti, affiancandoli a quelli che ci hanno già seguito e fidelizzato durante l’esperienza di Cesenatico».

La concorrenza e l’ampiezza dell’offerta gastronomica presente a Santarcangelo non rappresentano un ostacolo, ma uno stimolo. «Questa è una località fortemente attrattiva, dove c’è spazio per tutte le proposte di qualità. Siamo convinti che la nostra possa incontrare il gusto di giovani e avventori di ogni età, alla ricerca dei sapori tipici e di un’atmosfera all’insegna della convivialità». Un percorso che viene apprezzato anche da Confcommercio Cesenate, associazione alla quale l’attività è associata.

«Groviglio-Portici – afferma Confcommercio che sta accompagnando i due giovani ristoratori nel loro percorso di crescita – è un esempio di come imprenditori giovani, preparati e motivati possano crescere professionalmente, affrontando il mercato in diverse località di primo livello con le credenziali giuste per farsi conoscere e fidelizzare la clientela. Alla propensione imprenditoriale dei due titolari si affianca una solida base di esperienza, fondamentale per affrontare con successo anche la nuova sfida santarcangiolese. Non li spaventa il mercato da conquistare, anzi è una sfida che li elettrizza».