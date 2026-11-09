Via Stoccolma potrebbe diventare privata, residenti sul piede di guerra

A Zadina cresce la preoccupazione per il progetto di ampliamento del campeggio, che prevede la chiusura di un tratto della strada pubblica per unire due aree della struttura ricettiva. I cittadini contestano l’ipotesi e valutano un’azione legale. Il sindaco Gozzoli: “La proposta è ancora al vaglio degli uffici”.
Il terreno acquistato e il progetto del campeggio
Tiene banco a Zadina la vicenda di via Stoccolma, dove un progetto di ampliamento turistico potrebbe modificare la viabilità e incorporare una parte della strada pubblica nell’area di un campeggio.
Al centro della questione c’è un terreno di circa 10mila metri quadrati, acquistato all’asta dal Cesenatico Camping Village dopo che due precedenti aste erano andate deserte. L’area è interessata da un’ipotesi di ampliamento del vicino Pineta sul Mare Camping Village, con la realizzazione di nuove piazzole e servizi. Tra le strutture previste ci sarebbe anche un edificio di circa 444 metri quadrati destinato a ristorante, bar, market e magazzino.
Il punto più contestato riguarda però un tratto di circa 110 metri di via Stoccolma, che verrebbe inglobato nell’area del campeggio per consentire il collegamento tra i due terreni.
La protesta dei residenti: “Ci sentiamo calpestati”
La questione è stata al centro di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, alcuni rappresentanti del Comitato di Zona e diversi residenti. La riunione si è svolta in un’agenzia immobiliare e, raccontano alcuni cittadini, è stata un’occasione di confronto di cui sono venuti a conoscenza soltanto attraverso il passaparola.
“Casualmente siamo venuti a conoscenza di questa riunione e abbiamo deciso di partecipare”, spiegano alcuni residenti.
Le preoccupazioni riguardano soprattutto le conseguenze della possibile chiusura della strada. “Il loro intento è chiudere via Stoccolma, precludendoci la possibilità di raggiungere il mare a piedi. Se vorremo andare in spiaggia dovremo passare da viale dei Pini, dove non c’è una pista ciclabile. Inoltre ci troveremmo inglobati nel campeggio, sarebbe come vivere all’interno di un villaggio turistico”.
I cittadini temono anche una perdita di valore delle proprie abitazioni, oltre alle ripercussioni sulla tranquillità e sulla vivibilità della zona. “Si tratta di un terreno a uso turistico dove vorrebbero costruire un ristorante e un bar. Le nostre case rischiano di svalutarsi. Ci sentiamo calpestati”.
A essere direttamente interessate sono sei famiglie che abitano al civico 7 di via Stoccolma, altre due al civico 5 e ulteriori nuclei familiari che risiedono nella parte finale della strada.
Una chat con 60 persone e l’ipotesi di un ricorso
La mobilitazione dei residenti è già partita. In poche ore è stata creata una chat che conta circa 60 persone, mentre si sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale.
“Stiamo pensando di rivolgerci a un legale e a breve organizzeremo un’altra riunione per discutere le diverse proposte che ci sono state fatte. Non è tollerabile che si venda una strada pubblica a un privato”, affermano i cittadini.
Tra le questioni sollevate c’è anche quella dell’accessibilità: la strada rappresenta infatti un collegamento verso il mare e viene utilizzata quotidianamente da chi abita nella zona. Una sua eventuale chiusura richiederebbe percorsi alternativi e adeguate soluzioni per pedoni e ciclisti.
Gozzoli: “La proposta è ancora al vaglio degli uffici”
Sulla vicenda interviene il sindaco Matteo Gozzoli, che ha ricostruito i passaggi della questione e precisato lo stato attuale del progetto.
“L’Ufficio di Piano del Comune di Cesenatico ha ricevuto una proposta, ancora informale, di accordo operativo collegata all’ampliamento del Camping Zadina”, spiega il primo cittadino.
Gozzoli chiarisce che, poiché la proposta comporta modifiche alla viabilità, ha ritenuto opportuno informare il Comitato di Zona Ponente Zadina, organizzando un primo incontro di approfondimento, come previsto dal regolamento dei comitati.
“Purtroppo, per un’incomprensione, l’incontro che doveva essere con i rappresentanti del Comitato è diventato una mini assemblea. Questo ha creato confusione, anche perché, ribadisco, essendo una proposta ancora al vaglio degli uffici mancano numerosi elementi”.
Il sindaco entra poi nel merito delle modifiche previste, precisando che la chiusura di una parte di via Stoccolma non è l’unico elemento del progetto. “La proposta prevede anche la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Mosca e via Stoccolma. Devono inoltre essere ancora studiate le soluzioni per le dotazioni pubbliche, come parcheggi e pista ciclabile”.
L’amministrazione, assicura Gozzoli, valuterà l’interesse pubblico dell’accordo operativo, tenendo insieme lo sviluppo turistico e le opere necessarie per la zona di Zadina.
“Come già comunicato all’incontro del 4 novembre, sarà cura dell’amministrazione incontrare i rappresentanti del Comitato appena ci saranno tutti gli elementi per approfondire la valutazione del progetto, che riteniamo possa avere un’importante valenza turistica per Cesenatico e che sarà valutato insieme alla viabilità e alle opere pubbliche necessarie”.
Infine, il sindaco rivendica la scelta di aver coinvolto il Comitato con largo anticipo e critica la diffusione di informazioni parziali: “Penso che l’amministrazione abbia interpellato il Comitato di Zona con largo anticipo, ascoltando e dicendo che inizia un percorso. Chi fa uscire notizie parziali e foto del progetto non penso si stia comportando altrettanto correttamente”.