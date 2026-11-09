Via Stoccolma potrebbe diventare privata, residenti sul piede di guerra

A Zadina cresce la preoccupazione per il progetto di ampliamento del campeggio, che prevede la chiusura di un tratto della strada pubblica per unire due aree della struttura ricettiva. I cittadini contestano l’ipotesi e valutano un’azione legale. Il sindaco Gozzoli: “La proposta è ancora al vaglio degli uffici”.

Il terreno acquistato e il progetto del campeggio

Tiene banco a Zadina la vicenda di via Stoccolma, dove un progetto di ampliamento turistico potrebbe modificare la viabilità e incorporare una parte della strada pubblica nell’area di un campeggio.

Al centro della questione c’è un terreno di circa 10mila metri quadrati, acquistato all’asta dal Cesenatico Camping Village dopo che due precedenti aste erano andate deserte. L’area è interessata da un’ipotesi di ampliamento del vicino Pineta sul Mare Camping Village, con la realizzazione di nuove piazzole e servizi. Tra le strutture previste ci sarebbe anche un edificio di circa 444 metri quadrati destinato a ristorante, bar, market e magazzino.

Il punto più contestato riguarda però un tratto di circa 110 metri di via Stoccolma, che verrebbe inglobato nell’area del campeggio per consentire il collegamento tra i due terreni.

La protesta dei residenti: “Ci sentiamo calpestati”

La questione è stata al centro di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, alcuni rappresentanti del Comitato di Zona e diversi residenti. La riunione si è svolta in un’agenzia immobiliare e, raccontano alcuni cittadini, è stata un’occasione di confronto di cui sono venuti a conoscenza soltanto attraverso il passaparola.

“Casualmente siamo venuti a conoscenza di questa riunione e abbiamo deciso di partecipare”, spiegano alcuni residenti.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto le conseguenze della possibile chiusura della strada. “Il loro intento è chiudere via Stoccolma, precludendoci la possibilità di raggiungere il mare a piedi. Se vorremo andare in spiaggia dovremo passare da viale dei Pini, dove non c’è una pista ciclabile. Inoltre ci troveremmo inglobati nel campeggio, sarebbe come vivere all’interno di un villaggio turistico”.

I cittadini temono anche una perdita di valore delle proprie abitazioni, oltre alle ripercussioni sulla tranquillità e sulla vivibilità della zona. “Si tratta di un terreno a uso turistico dove vorrebbero costruire un ristorante e un bar. Le nostre case rischiano di svalutarsi. Ci sentiamo calpestati”.

A essere direttamente interessate sono sei famiglie che abitano al civico 7 di via Stoccolma, altre due al civico 5 e ulteriori nuclei familiari che risiedono nella parte finale della strada.