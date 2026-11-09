Cesenatico, bomba nel cantiere del ponte: in settimana l’arrivo gli artificieri

L’intervento degli artificieri potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì. La bomba sarà portata poi in un altro luogo. Si pensa ad una cava in zona Borghi o Sogliano al fine da renderla inerme e disinnescare così il pericolo che possa nuocere a cose e persone. Ciò evita anche di far evacuare le persone presenti nelle vicinanze del cantiere del ponte di via Fenili.

In settimana prenderanno il via le operazioni di bonifica e brillamento della bomba ritrovata nei pressi del cantiere del ponte di via Fenili . Si tratta di un ordigno bellico di lunghezza 70 centimetri – risalente alla Seconda Guerra Mondiale – che apparentemente può essere ricondotto a una “bomba da aereo”. I ponti erano un obiettivo privilegiato durante i combattimenti e non è escluso che non sia l’unico ritrovamento in prossimità dell’area.

Perché continuano a spuntare sulla sabbia?

Tra il 1943 e il 1944 la fascia litoranea di Cesenatico faceva parte delle difese antisbarco tedesche legate al sistema della Linea Gotica. Lungo la costa vi erano bunker (molti sono ancora presenti e uno è visitabile), camminamenti e caposaldi armati con bombe a mano per respingere eventuali sbarchi alleati dal mare. Nonostante l’aspetto ossidato e logorato dal tempo e dal sale, la carica esplosiva interna di quelle granate (solitamente TNT o miscele a base di nitrato d’ammonio) e i meccanismi di innesco in ottone o alluminio rimangono spesso conservati e potenzialmente attivi. Per questo motivo le forze dell’ordine e gli artificieri ricordano sempre di non toccare mai l’oggetto e avvisare immediatamente il 112 o la Guardia Costiera.