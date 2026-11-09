Cesenatico, bomba nel cantiere del ponte: in settimana l’arrivo gli artificieri

In settimana è previsto l’intervento degli artificieri sulla bomba
In settimana prenderanno il via le operazioni di bonifica e brillamento della bomba ritrovata nei pressi del cantiere del ponte di via Fenili. Si tratta di un ordigno bellico di lunghezza 70 centimetri – risalente alla Seconda Guerra Mondiale – che apparentemente può essere ricondotto a una “bomba da aereo”. I ponti erano un obiettivo privilegiato durante i combattimenti e non è escluso che non sia l’unico ritrovamento in prossimità dell’area.
L’intervento di bonifica
L’intervento degli artificieri potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì. La bomba sarà portata poi in un altro luogo. Si pensa ad una cava in zona Borghi o Sogliano al fine da renderla inerme e disinnescare così il pericolo che possa nuocere a cose e persone. Ciò evita anche di far evacuare le persone presenti nelle vicinanze del cantiere del ponte di via Fenili.
Il caso delle granate in spiaggia
Mesi fa fece notizia il ritrovamento, quasi in serie, di due ordigni in spiaggia. In quel caso i ritrovamenti di granate sull’arenile sono legati alla storia militare della zona e ai fenomeni di erosione marina.
- Il primo ritrovamento (Spiaggia di Levante): spuntato vicino al molo e all’altezza del ristorante Gambero Rosso, si trattava di una bomba a mano d’ordinanza tedesca della Seconda Guerra Mondiale (del tipo Eierhandgranate 39 o granata a ovetto).
- Il secondo ritrovamento: a circa 15 giorni di distanza, la marea e le mareggiate hanno portato alla luce un secondo ordigno dello stesso identico tipo sulla spiaggia. In entrambi i casi la procedura ha previsto l’immediata perimetrazione da parte della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, seguita dall’intervento degli artificieri del Genio Militare dell’Esercito che hanno rimosso gli ordigni e li hanno fatti brillare in sicurezza.
Perché continuano a spuntare sulla sabbia?
Tra il 1943 e il 1944 la fascia litoranea di Cesenatico faceva parte delle difese antisbarco tedesche legate al sistema della Linea Gotica. Lungo la costa vi erano bunker (molti sono ancora presenti e uno è visitabile), camminamenti e caposaldi armati con bombe a mano per respingere eventuali sbarchi alleati dal mare. Nonostante l’aspetto ossidato e logorato dal tempo e dal sale, la carica esplosiva interna di quelle granate (solitamente TNT o miscele a base di nitrato d’ammonio) e i meccanismi di innesco in ottone o alluminio rimangono spesso conservati e potenzialmente attivi. Per questo motivo le forze dell’ordine e gli artificieri ricordano sempre di non toccare mai l’oggetto e avvisare immediatamente il 112 o la Guardia Costiera.