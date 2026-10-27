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Rinvenuto un ordigno bellico nel cantiere del ponte di via Fenili

Redazione27 Ottobre 2026
ordigno bellico

Nella mattinata di oggi, (martedì 27 ottobre) la ditta incaricata della costruzione del nuovo Ponte di via Fenili ha rinvenuto all’interno del cantiere un ordigno bellico di lunghezza 70 centimetri – risalente alla Seconda Guerra Mondiale – che apparentemente può essere ricondotto a una “bomba da aereo”.

I responsabili della ditta insieme al direttore lavori e ai tecnici comunali hanno subito avviato i protocolli previsti per legge allertando i carabinieri.

Da questo momento verrà attivata anche la Prefettura con la chiamata in causa degli artificieri che dovranno occuparsi della bonifica dell’area.

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