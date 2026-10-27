Festa del Pesce a Cesenatico, finte le voci sui divieti straordinari per i camper

In questi giorni sui social è circolata la notizia che il Comune di Cesenatico avrebbe introdotto divieti straordinari per i camper in occasione della Festa del Pesce. L’amministrazione precisa che non è così: le limitazioni previste sono quelle già applicate negli anni, mentre restano disponibili diverse possibilità di sosta.

I camperisti potranno utilizzare il parcheggio della Rocca, quello di via dei Mille e il parcheggio della Piscina, servito anche da navette dedicate. Sono inoltre disponibili i Giardini al Mare, nel tratto da piazza Costa a via Montello, oltre alle aree attrezzate di Ponente e Zadina.

L’invito del Comune è rivolto a tutti gli appassionati: