Cesenatico, la mostra “Corpi Selvaggi” si chiude con una donazione alla città

Un percorso tra pittura, fotografia e body painting

Si chiude con un bilancio positivo a Cesenatico la mostra personale «Corpi selvaggi – Appuntamento al sole» dell’artista forlivese Fabio Pretolani, in arte PretoArt. Allestita alla Sala Mostre «Il Bragozzo» di viale Roma 112, l’esposizione è stata curata da Veronica Prati per ARTinprogress, in collaborazione con il poeta Filippo Bassenghi, conosciuto come Nemesi.

La rassegna ha proposto un percorso tra pittura, fotografia, pop art, colori fluo e body painting, guidato dal linguaggio eclettico e psichedelico di PretoArt. Al centro, la libertà espressiva e l’eleganza della fisicità, in un dialogo con i visitatori e la comunità locale.

L’opera donata alla città

A conclusione della mostra, gli artisti e la curatela hanno donato al Comune di Cesenatico un’opera originale su tela, formato 50 per 70 centimetri, realizzata con tecnica mista. Intitolata «Un Mare d’amore», unisce la ricerca visiva della serie «La sirena dei pescatori» di PretoArt ai versi che Nemesi ha dedicato alla città.

«Mostre come “Corpi selvaggi” lasciano il segno solo se riescono a mettere radici nel territorio che le ospita», ha dichiarato la curatrice Veronica Prati.