Pizza Family, per il secondo anno i 2 Spicchi del Gambero Rosso: il riconoscimento

Soddisfazione in casa Pizza Family: per il secondo anno di fila, la pizzeria cesenaticense riceve i 2 Spicchi del Gambero Rosso nella guida Pizzerie d’Italia.
Si legge, dal post social della pizzeria: “Un bel riconoscimento per il lavoro di Andrea, Roberta e di tutta la squadra. Si comincia nei campi, si passa agli antipasti e si arriva alle pizze che prepariamo ogni giorno.
Grazie a chi ci sceglie, ci fa visita e torna a trovarci. Questo riconoscimento al nostro lavoro è anche merito vostro!”
Foto estrapolata dal post social.