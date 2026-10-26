Casadei Sonora, riferimento per chi ha un progetto musicale. L’ambizione di Riccarda Casadei

Le collaborazioni attive

L’impegno di Casadei Sonora, con sede a Savignano sul Rubicone in via della Pace 28, è già attivo e crede nella commistione tra tradizioni e nuovi generi: esepi ne sono i laboratori scolastici Folk-Dance, la serie “Secondo Tempo”, il Festival Birichina e gli incontri di Balé Burdèli. Presenti collaborazioni con giovani artisti, nelle rivisitazioni di Denise Battaglia, nell’incontro con il blues del Complesso Vince e I Ruvidi e nei remix di Dj Manny.