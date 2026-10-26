Casadei Sonora, riferimento per chi ha un progetto musicale. L’ambizione di Riccarda Casadei

Un punto di riferimento per i giovani
Si apprende dal Corriere Romagna della volontà di Casadei Sonora – nella specie attraverso le parole di Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei e custode del suo patrimonio musicale – di far sì che diventi un punto di incontro per chi canta, suona, scrive o in generale ha un progetto.
A questo proposito, si leggono dal Corriere Romagna le dichiarazioni di Riccarda Casadei: «Non occorre presentarsi con un progetto di liscio. Ci interessano la personalità, la curiosità, la voglia di cercare una propria voce. Anche chi sente di avere qualcosa da esprimere e non sa da dove cominciare può venire a parlarne con noi».
Le collaborazioni attive
L’impegno di Casadei Sonora, con sede a Savignano sul Rubicone in via della Pace 28, è già attivo e crede nella commistione tra tradizioni e nuovi generi: esepi ne sono i laboratori scolastici Folk-Dance, la serie “Secondo Tempo”, il Festival Birichina e gli incontri di Balé Burdèli. Presenti collaborazioni con giovani artisti, nelle rivisitazioni di Denise Battaglia, nell’incontro con il blues del Complesso Vince e I Ruvidi e nei remix di Dj Manny.