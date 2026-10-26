Cesena, molesta i clienti del bar e aggredisce un carabiniere, arrestato 26enne

Molesta clienti in un locale e aggredisce un carabiniere, 26enne arrestato

Ha prima molestato i clienti di un esercizio pubblico e rifiutato di pagare le consumazioni, poi, all’arrivo dei Carabinieri, è passato alle minacce e a una violenta aggressione fisica contro un militare, colpendolo alla testa. È il bilancio di una notte movimentata a San Carlo di Cesena, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un cittadino ucraino di 26 anni, residente nella provincia di Rimini e già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende penali.

L’intervento dei Carabinieri e la colluttazione

L’allarme è scattato in tarda serata, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Cesena ha ricevuto una richiesta d’intervento per la presenza di un uomo molesto all’interno di un locale della zona. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno cercato di calmare il 26enne e gli hanno chiesto di esibire un documento d’identità. Di fronte al rifiuto totale di collaborare e alla crescente tensione, sul posto è intervenuta in supporto anche una gazzella del Radiomobile dei Carabinieri di Cesena.

La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e di allontanarsi senza pagare, ha iniziato a urlare e minacciare i militari, passando infine a un’aggressione fisica diretta. Uno dei carabinieri è stato colpito al capo prima che gli altri tre operanti riuscissero a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza.

I soccorsi e la convalida dell’arresto

Il militare ferito è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena, dove è stato medicato per una ferita alla testa e dimesso con pochi giorni di prognosi. Il 26enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Informato dei fatti, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì ne ha disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cesena in attesa del rito direttissimo.

Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla stazione dei Carabinieri competente.