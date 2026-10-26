Sentire le Voci 2026, il programma della nuova edizione

Sentire le Voci torna a Cesenatico: il programma della quarta edizione

Tre giorni tra podcast, libri e nuove narrazioni

Dal 13 al 15 novembre il Teatro Comunale di Cesenatico ospiterà la quarta edizione di “Sentire le Voci”, il festival dedicato ai podcast, ai libri e alle forme contemporanee del racconto. Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, si svilupperanno dal pomeriggio di venerdì fino alla serata di domenica, con incontri, presentazioni e dialoghi affidati a giornalisti, scrittori, autori e divulgatori.

La direzione artistica è di Matteo Cavezzali, mentre la curatela è firmata da Gianni Gozzoli. Anche nel 2026 RaiPlay Sound sarà media partner della manifestazione; Hera e Coop Alleanza sostengono l’iniziativa come sponsor. Il teatro sarà allestito in due configurazioni sceniche, pensate per adattarsi ai diversi formati degli incontri.

Il via venerdì 13 novembre

L’apertura è fissata alle 16 con “Sul pezzo”, incontro con Giulia Caramaschi, responsabile della comunicazione interna del Gruppo Hera, e la giornalista Giulia Echites.

Alle 17 spazio alla divulgazione storica con Davide Savelli, autore e regista, responsabile editoriale di Chora Storia e collaboratore di Alessandro Barbero nel podcast “Chiedilo a Barbero”. A Cesenatico porterà “Chiedilo alla storia”, dialogo costruito attorno a epoche, personaggi e avvenimenti riletti attraverso le domande del pubblico. Savelli ha da poco pubblicato con Barbero il volume “Garibaldi – The British Tour”.

Alle 18 Alessandro Piperno, vincitore del Premio Strega con “Inseparabili”, presenterà il romanzo “Gli scherzi della vita”, edito da Mondadori. La prima giornata si chiuderà alle 19 con “Spudoratamente liscio”: Federica Manzitti e Andrea Borgnino accompagneranno il pubblico dentro le balere e la musica romagnola contemporanea, tra materiali d’archivio, testimonianze e nuove generazioni di musicisti.

Filosofia, calcio e satira nella giornata di sabato

Sabato 14 novembre il programma riprenderà alle 16 con “Fenomeno”, insieme a Emanuele Atturo e Marco D’Ottavi della redazione di UltimoUomo, entrambi tra le voci del podcast calcistico “Pendolino”.

Alle 17 sarà ospite Matteo Saudino, insegnante, scrittore e divulgatore noto online come BarbaSophia. Con “Le parole della filosofia” proporrà un confronto tra il pensiero filosofico e le questioni del presente. Alle 18 Stefania Brucini, ideatrice di Simple Tiny Shifts e autrice dei podcast “Valorizza il tuo tempo” e “Un passo al giorno”, presenterà “L’arte di voltare pagina”, dedicato al cambiamento e alle scelte personali.

La chiusura della seconda giornata, alle 19, sarà affidata a Luca Bottura con “Antani”. Giornalista, autore satirico e conduttore radiofonico, Bottura ripercorrerà un itinerario professionale che va dall’esperienza nella redazione di “Cuore” ai programmi radiofonici “Lateral” e “Forrest”, fino al lavoro per “Splendida cornice”.

Domenica tra audio, cinema e narrativa

Domenica 15 novembre il primo appuntamento sarà alle 11 con “Si fa presto a dire podcast”. Sul palco Jonathan Zenti, autore di “Problemi” e vincitore di riconoscimenti internazionali; Federica Mura, autrice dell’Original RaiPlay Sound “Rabbia 3.0”; e Gianni Gozzoli. L’incontro sarà dedicato al lavoro dietro la costruzione di una storia audio, dalla scrittura alla registrazione.

Alle 15 Roberta Lippi presenterà “Tutte le volte che ci siamo lasciati”. Seguirà, alle 16, Simone Pieranni con “Altri Orienti”, podcast di Chora Media che indaga politica, società e trasformazioni dei Paesi asiatici. Alle 17 Gabriele Niola, giornalista e critico cinematografico, parlerà di cinema e dei suoi linguaggi attraverso il podcast del Post “Dicono che è bello”, realizzato con Bianca Ferrari.

Il festival si concluderà alle 18 con Nicola Lagioia. Lo scrittore, vincitore del Premio Strega con “La ferocia” e autore de “La città dei vivi”, presenterà “Santa Barbara”, il nuovo romanzo pubblicato da Einaudi: una saga familiare ambientata in Puglia che attraversa cinquant’anni di passioni, conflitti e trasformazioni.