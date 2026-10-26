Il Pesce fa Festa 2026 a Cesenatico: il programma completo

Il filo conduttore sarà il disciplinare della manifestazione: nei ristoranti ufficiali si cucinerà esclusivamente pesce pescato nel mare Adriatico, con deroghe limitate agli ingredienti indispensabili per ricette e condimenti. Una scelta che punta a mantenere saldo il legame fra l’evento, la marineria locale e il lavoro dei pescatori.

Cesenatico si prepara a riportare il mare al centro della città. Dal 29 ottobre al 2 novembre torna Il Pesce fa Festa , la manifestazione dedicata al pescato dell’Adriatico, alla cucina marinara e alle tradizioni del borgo. L’evento, organizzato da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune, coinvolgerà il centro storico e il porto canale con ristorazione, musica dal vivo, mercatini, iniziative per bambini e appuntamenti di Halloween.

Dallo Squero alle vie del centro

La mappa gastronomica partirà dalla zona dello Squero, sul porto canale di Ponente, dove saranno presenti La Tavola dei Pescatori della Cooperativa Armatori di Cesenatico, Dedicato al Mare dell’associazione Tra il Cielo e il Mare e Il Pesce di Cesenatico dell’associazione Pescatori a Casa Vostra.

In via Anita Garibaldi si concentreranno ARICE Open Air Restaurant, curato da Confesercenti, ARTE La Ristorazione di Confcommercio e la proposta dell’associazione Chef to Chef con il ristorante Marè. In via Leonardo da Vinci arriverà il Baccalà alla Vicentina dell’associazione Motta di Vicenza. Il Pesce della Solidarietà sarà nel cortile del Museo della Marineria, mentre la motonave New Ghibli sarà ormeggiata vicino alla galleria comunale Leonardo da Vinci.

Musica, Halloween e attività per le famiglie

Il calendario si allargherà oltre la tavola. In piazza Ciceruacchio, venerdì 30 ottobre dalle 18 alle 24, suoneranno i Soulfinger. Domenica 1° novembre saliranno sul palco Lollo y la Banda, I Molleggiati, Electrotruffa e Barboni di Lusso. Piazza Cavallotti ospiterà invece Electrotruffa sabato 31 ottobre alle 16 e Soul Food domenica 1° novembre alle 16.30.

La sera di Halloween, sabato 31 ottobre, la Biblioteca comunale e piazza Ciceruacchio ospiteranno “Cannibal Town”, percorso horror ambientato in una villetta degli anni Cinquanta. Per i più piccoli, via Fiorentini diventerà il Villaggio delle Fiabe: aperto il 30 ottobre dalle 15 alle 18 e dal 31 ottobre al 2 novembre dalle 10 alle 18.

Il Villaggio dei giochi di legno, in via Leonardo da Vinci e piazza del Monte, sarà attivo il 31 ottobre e il 1° novembre dalle 10 alle 20, con giochi tradizionali, laboratori e attività legate al mare.

Mercatini, navette e memoria marinara

Dal 30 ottobre al 2 novembre sono previsti fiera ambulante e mercatini di artigianato tra viale Carducci, piazza Cavallotti, via Anita Garibaldi e il centro storico. Sotto il loggiato comunale tornerà inoltre la 28ª Mostra Micologica e Botanica, visitabile il 31 ottobre e il 1° novembre.

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori sarà aperto dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Venerdì 30 ottobre, alle 14.30, è in programma il tour “Explore the Fishermen’s World”, dedicato alla storia della pesca a Cesenatico.

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre saranno attive due navette gratuite dai parcheggi cittadini verso il centro. Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito.