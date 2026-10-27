Start Romagna, sciopero in programma

Sciopero generale nazionale
Per venerdì 30 ottobre è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da USB, al quale aderisce, a livello locale, la sigla sindacale USB Lavoro Privato Emilia-Romagna.
In tale giornata, pertanto, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.
I servizi saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie:
- Dalle 5:30 alle 8:300 e dalle 13:00 alle 16:00 nel bacino di Forlì-Cesena;
- Dalle 5:30 alle 8:300 e dalle 12:00 alle 15:00 nel bacino di Ravenna;
- Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00 nel bacino di Rimini.
Le motivazioni e l’adesione al precedente sciopero
In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/sciopero-30-ottobre-2026/.
A precedente iniziativa di sciopero generale nazionale indetto da USB il 18 maggio scorso l’adesione era stata del 22,44% per bacino di Forlì-Cesena, del 25,78% nel bacino di Ravenna e del 7,53% in quello di Rimini.