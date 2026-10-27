Cesenatico, cartelli blu agli ingressi: il colore corretto sarebbe marrone

Agli ingressi di Cesenatico, il nome della città compare su cartelli con fondo blu. Un colore che può trarre in inganno chi arriva da fuori: nella segnaletica stradale, infatti, il blu identifica l’inizio o la fine del territorio provinciale, mentre per i confini comunali è previsto il marrone.

A segnalare la discrepanza è il Corriere Romagna. I cartelli si trovano sulle strade nei punti in cui si entra nel territorio comunale, al confine con le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Cesenatico, però, è uno dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena, non una Provincia a sé.

Il blu per le Province, il marrone per i Comuni

La distinzione cromatica può suggerire agli automobilisti che stiano entrando in un territorio provinciale. Per indicare l’inizio o la fine di un Comune, invece, il cartello dovrebbe avere fondo marrone; la fine del territorio è segnalata con una barra obliqua rossa.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, il blu è stato usato sui cartelli installati agli accessi di Cesenatico. Un’imprecisione che, osserva il giornale, sarebbe presente da anni.

Un errore informativo, senza conseguenze sulla circolazione

Il cartello svolge una funzione informativa e non introduce obblighi di guida o limiti di velocità. L’errore, dunque, non modifica le regole di circolazione; resta però una segnalazione fuorviante per chi non conosce la zona o il significato dei colori.

L’articolo propone di sostituire i cartelli con quelli a fondo marrone, così da indicare correttamente l’ingresso nel territorio comunale di Cesenatico.