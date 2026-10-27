Cesenatico, niente dormitorio all’ex convento dei Cappuccini

Il dormitorio dell’ex convento dei Cappuccini di Cesenatico non riaprirà nel 2026. Il Comune cerca strutture private da affiancare alla Stazione di Posta di via Saffi per rispondere alle esigenze delle persone in difficoltà.
Dieci posti letto e assistenza alle persone fragili
Fino al 2025, l’ex convento dei Cappuccini ospitava – gestito dalla Caritas – un dormitorio destinato a persone singole in condizioni di bisogno. Per queste persone, il Comune dispone, da alcuni mesi, della Stazione di Posta, una struttura con dieci posti letto e un’occupazione variabile di settimana in settimana in base alle necessità.
L’amministrazione comunale è alla ricerca di strutture private che possano affiancare la struttura in via Saffi.
Un appartamento per le dimissioni protette
Accanto ai posti letto del dormitorio, il servizio comprende un appartamento dedicato alle dimissioni protette. Si tratta di una soluzione intermedia per persone che, dopo un ricovero ospedaliero, non sono ancora nelle condizioni di rientrare autonomamente nella propria abitazione.
Il servizio si rivolge in particolare ad anziani e persone con diverse fragilità, che necessitano di un periodo di assistenza aggiuntiva prima di tornare a casa.