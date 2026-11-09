Il podcast protagonista dal 13 al 15 novembre: a Cesenatico torna Sentire le Voci

A Cesenatico torna Sentire le Voci, tre giorni tra podcast e libri

Dal 13 al 15 novembre il Teatro Comunale di Cesenatico ospita la quarta edizione di Sentire le Voci, il festival dedicato ai podcast e alle nuove forme di narrazione. In programma incontri, presentazioni e talk con autori, giornalisti, divulgatori e voci del mondo audio. L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti.

La direzione artistica è affidata ancora a Matteo Cavezzali, con la curatela di Gianni Gozzoli. RaiPlay Sound torna come media partner, mentre Hera e Coop Alleanza sostengono la manifestazione.

Venerdì, tra storia, narrativa e musica romagnola

La rassegna prende il via venerdì 13 novembre alle 16 con “Sul pezzo”, incontro con Giulia Caramaschi e la giornalista Giulia Echites. Alle 17 Davide Savelli, autore e regista, responsabile editoriale di Chora Storia e già al fianco di Alessandro Barbero nel podcast “Chiedilo a Barbero”, presenta “Chiedilo alla storia”. In questi giorni è inoltre in libreria con “Garibaldi – The British Tour”, scritto insieme a Barbero.

Alle 18 spazio alla narrativa con Alessandro Piperno, vincitore del Premio Strega per “Inseparabili”, che presenta il nuovo romanzo “Gli scherzi della vita”, pubblicato da Mondadori. Chiude la giornata, alle 19, “Spudoratamente liscio”: Federica Manzitti e Andrea Borgnino accompagnano il pubblico tra balere, musica romagnola contemporanea, testimonianze e materiali d’archivio.

Sabato, filosofia, calcio e satira

Sabato 14 novembre il programma riparte alle 16 con “Fenomeno”. Protagonisti Emanuele Atturo e Marco D’Ottavi, rispettivamente condirettore e caporedattore di UltimoUomo e tra le voci del podcast calcistico “Pendolino”.

Alle 17 arriva Matteo Saudino, insegnante, scrittore e divulgatore noto online come BarbaSophia. Con “Le parole della filosofia” porterà sul palco il suo modo di avvicinare il pensiero filosofico alle questioni del presente. Alle 18 Stefania Brucini presenta “L’arte di voltare pagina”, un incontro sul cambiamento e sulle scelte che aiutano a costruire una vita più vicina ai propri desideri.

La giornata termina alle 19 con Luca Bottura e “Antani”. Giornalista, autore satirico e conduttore radiofonico, Bottura ripercorre un percorso che va dalla redazione di “Cuore” a programmi come “Lateral” e “Forrest”, fino al lavoro televisivo per “Splendida cornice”.

Domenica, le storie e chi le costruisce

Domenica 15 novembre si comincia alle 11 con “Si fa presto a dire podcast”. Jonathan Zenti, Federica Mura e Gianni Gozzoli mettono a confronto esperienze diverse di scrittura e produzione audio. Zenti è autore di “Problemi” e ha ricevuto riconoscimenti internazionali; Mura firma il podcast Original RaiPlay Sound “Rabbia 3.0”, mentre Gozzoli è autore, formatore radiofonico e curatore del festival.

Gli incontri riprendono alle 15 con Roberta Lippi, che presenta “Tutte le volte che ci siamo lasciati”. Alle 16 il giornalista Simone Pieranni porta a Cesenatico “Altri Orienti”, il podcast per Chora Media dedicato alla politica, alla società e ai cambiamenti dei paesi asiatici. Alle 17 Gabriele Niola, giornalista e critico cinematografico, racconta il cinema con “Dicono che è bello”, podcast del Post realizzato con Bianca Ferrari.

La chiusura, alle 18, è affidata a Nicola Lagioia, Premio Strega per “La ferocia” e autore di “La città dei vivi”. Al festival presenta “Santa Barbara”, il nuovo romanzo pubblicato da Einaudi: una saga familiare ambientata in Puglia che attraversa mezzo secolo di passioni, conflitti e trasformazioni.