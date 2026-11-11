Cesenatico, incontro sulla legge regionale cultura

Cesenatico, incontro pubblico sulla nuova legge regionale per la cultura

Il Partito Democratico di Cesenatico organizza lunedì 16 novembre, alle 20.30, al Museo della Marineria, un incontro dedicato alla nuova Legge quadro sulla cultura dell’Emilia-Romagna. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e punta ad approfondire le novità previste dalla normativa regionale.

Gli interventi previsti

La serata sarà introdotta da Greta Passanese, segretaria del PD di Cesenatico. Sono annunciati gli interventi di Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura, di Jacopo Agostini, candidato sindaco e assessore al Bilancio, e della consigliera regionale Francesca Lucchi.

Al centro del confronto ci saranno le opportunità offerte dalla legge per il sistema culturale locale e il ruolo degli enti pubblici nella valorizzazione del patrimonio e delle iniziative cittadine.

I progetti culturali della città

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sui progetti indicati dall’amministrazione e dal PD locale: dalla riqualificazione dell’ex Lavatoio alla candidatura UNESCO delle Vele al Terzo, fino alla Galleria Il Bragozzo, alla stagione teatrale e alla programmazione di podcast, poesia, noir ed eventi durante l’anno.