“L’Isola di Nicole APS” è entrata a scuola: al via un corso di psicomotricità a Villamarina

“Fare in modo che Nicole continui a vivere significa piantare un semino nel cuore di chi incontra L’ isola di Nicole Aps e il libro “Guarda il cielo”.

L’associazione di promozione sociale ha dato il via ad un corso di psicomotricità all’interno della scuola dell’infanzia Villamarina.

Si legge in un lungo post su facebook dell’APS:

“Credo che ci siano diversi modi per dare amore, si può farlo accogliendo l’ altro a braccia aperte, o ascoltando attentamente le parole di un amico, si può amare semplicemente essendoci… Ogni gesto che ha origini viscerali porta con sé un dono caldo, profondo.

L’ isola di Nicole, insieme alla professionista Ilenia Bolognesi, ha scelto di attraversare il cuore dei bambini regalando loro un’ esperienza unica.

Venerdì 6 novembre infatti abbiamo dato inizio, nella scuola dell’ infanzia di Villamarina, ad un percorso di psicomotricità totalmente offerto dalla nostra associazione e da Ilenia. Si tratta di quattro incontri per ciascuna sezione durante i quali i più piccoli, attraverso il gioco, imparano a conoscere il proprio corpo e a prendere confidenza con le loro emozioni. Questo non sarà l’ unico plesso che beneficiarà del nostro progetto, non potevamo e non volevamo assolutamente escludere nessuno, quindi nei prossimi mesi ci sposteremo nelle varie materne presenti sul territorio.

La psicomotricità è un vero e proprio supporto per i bambini, è un’ attività che permette loro di scoprire se stessi in tutte le sfaccettature” – esordisce così.