“L’Isola di Nicole APS” è entrata a scuola: al via un corso di psicomotricità a Villamarina

“Fare in modo che Nicole continui a vivere significa piantare un semino nel cuore di chi incontra L’ isola di Nicole Aps e il libro “Guarda il cielo”.
L’associazione di promozione sociale ha dato il via ad un corso di psicomotricità all’interno della scuola dell’infanzia Villamarina.
Si legge in un lungo post su facebook dell’APS:
“Credo che ci siano diversi modi per dare amore, si può farlo accogliendo l’ altro a braccia aperte, o ascoltando attentamente le parole di un amico, si può amare semplicemente essendoci… Ogni gesto che ha origini viscerali porta con sé un dono caldo, profondo.
L’ isola di Nicole, insieme alla professionista Ilenia Bolognesi, ha scelto di attraversare il cuore dei bambini regalando loro un’ esperienza unica.
“Voglio ringraziare il Dirigente Scolastico Saverio Gallizzi, sempre dalla parte dei bambini, per aver accolto il nostro progetto con grande entusiasmo;credo che le scuole di Cesenatico siano davvero fortunate ad avere a capo una persona con un animo nobile come il suo. Un grazie speciale alla maestra Cinzia, amica e persona stupenda che ha creduto in noi . E infine voglio ringraziare con tutto il mio cuore la psicomotricista Ilenia per aver messo a nostra completa disposizione tutta la sua professionalità. Te ne siamo infinitamente grati.