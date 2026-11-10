Guardia Costiera, “Mare e Laghi Sicuri 2026”: il bilancio della stagione estiva

Nel settore della nautica da diporto sono stati inoltre rilasciati 55 Bollini Blu, a seguito delle verifiche previste, nell’ottica di promuovere una navigazione consapevole e il rispetto delle disposizioni di sicurezza.

L’attività di vigilanza ha portato all’accertamento di 23 violazioni amministrative , prevalentemente in materia di demanio marittimo, nautica da diporto e pesca. Nell’ambito dei controlli in materia di pesca, in particolare, sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 16.000 euro , con il sequestro di circa 1.900 kg di prodotto ittico .

L’attività operativa ha interessato diversi ambiti di competenza, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione, alla corretta fruizione del demanio marittimo, alla nautica da diporto, alla pesca e alla tutela dell’ambiente.

È stata inoltre garantita quotidianamente, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 , la presenza di un equipaggio di pronto intervento lungo il litorale di giurisdizione , assicurando un costante presidio operativo e la tempestiva capacità di intervento a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione.

Nel corso della stagione balneare trascorsa, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha garantito un’intensa attività di vigilanza, prevenzione e controllo lungo il litorale di propria competenza, attraverso una programmazione settimanale dei servizi e l’impiego coordinato del personale e dei mezzi navali.

Si è conclusa l’attività estiva della Guardia Costiera di Cesenatico nell’ambito dell’operazione nazionale “ Mare e Laghi Sicuri 2026 ”.

Guardia Costiera e collaborazione istituzionale

Il dispositivo operativo ha visto l’impiego delle unità navali GCB142 e CP612, con turnazioni dedicate nei giorni feriali e servizio continuativo durante le giornate festive, assicurando una costante presenza in mare e lungo il litorale.

La Guardia Costiera ha inoltre garantito una cornice di sicurezza in occasione dei principali appuntamenti della stagione estiva, tra cui la Notte Rosa, la Festa di Garibaldi, la Festa dell’Assunta e il Palio della Cuccagna, eventi che hanno determinato un significativo incremento della presenza di persone sia in ambito portuale che sulle spiagge e in mare.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, le associazioni di volontariato e le altre Forze di polizia, il cui contributo ha consentito di rafforzare il dispositivo di assistenza e sicurezza, soprattutto durante le manifestazioni caratterizzate da una maggiore affluenza turistica.

Non sono mancate le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e, in particolare, ai più giovani. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento e nell’ambito del Campus “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dalla Protezione Civile di Cesena, il personale della Guardia Costiera ha illustrato i compiti istituzionali del Corpo e le principali attività svolte a tutela della sicurezza in mare.

Il bilancio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” conferma il ruolo della Guardia Costiera quale presidio di sicurezza e legalità a tutela di cittadini, turisti e operatori del settore marittimo.

L’attività svolta non si è limitata alla repressione delle condotte illecite, ma ha puntato soprattutto sulla prevenzione, sulla presenza costante sul territorio e sulla sensibilizzazione degli utenti del mare, con l’obiettivo di favorire una fruizione sicura e responsabile del litorale.

La Guardia Costiera di Cesenatico rinnova il proprio ringraziamento a tutte le istituzioni, alle Forze di polizia, agli enti e alle associazioni che hanno collaborato durante la stagione, confermando l’importanza del lavoro di squadra per garantire la sicurezza della collettività e la tutela del patrimonio marittimo e costiero locale.