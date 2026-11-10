Ricostruire la torre della rocca di Cesenatico? Perché no

Ricostruire la torre della rocca di Cesenatico non è un’utopia

La scoperta di un antico disegno della torre della rocca di Cesenatico (a questo link) ha riacceso, in parte, il dibattito in città sulla sua ricostruzione. A pensarci, erigere, anche simbolicamente, una traccia del passato proprio all’accesso della città è un’idea allettante. E non peregrina. Infatti parlando con alcune memorie storiche di Cesenatico si è appreso che l’argomento è stato spesso dibattuto in città fino a dieci anni fa circa.

La nascita del parco

Per decenni, dopo il crollo della torre, l’area era praticamente incustodita e oggetto di incuria. Dopodiché intorno al 2006 il comune di Cesenatico ha acquisito il terreno e è stata fatta una pulizia dei ruderi con tanto di catalogazione di ogni singolo reperto dando così vita al Parco della Rocca. L’ipotesi della ricostruzione è sempre andata avanti con la consapevolezza che una costruzione integrale con i massi originari era impossibile perché una parte era vittima dell’esplosione causata dai tedeschi in ritirata. Ma tutti gli altri sono ancora presenti nel percorso del parco.

Le ipotesi presentate in passato

Furono avanzate ipotesi interessanti come quella di costruire una struttura metallica che facesse intuire l’imponenza della torre fino a creare una rotonda con conseguente abbattimento del cavalcavia sulla Statale. Al centro ci sarebbe stata la torre più o meno ricostruita. Nel dibattito si crearono due pareri tra chi la voleva eretta e chi riteneva fosse impossibile. Poi il silenzio è calato sulle ipotesi di ricostruzione. Almeno fino ai giorni nostri.