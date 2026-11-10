Gino Soldà, il documentario al Cinema Rex di Cesenatico

Gino Soldà, l’alpinista che salvò vite durante la guerra: il documentario al Cinema Rex di Cesenatico

Martedì 10 novembre alle 21 la proiezione di “Gino Soldà – Una vita straordinaria”, il film di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Ospite della serata Tommaso Magalotti, autore del libro dedicato all’alpinista e partigiano.

La storia di Gino Soldà, alpinista tra i protagonisti della storia dell’arrampicata italiana e partigiano durante la Seconda guerra mondiale, arriva sul grande schermo a Cesenatico. Martedì 10 novembre, alle 21, il Cinema Rex ospiterà la proiezione del documentario “Gino Soldà – Una vita straordinaria”, diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Ciak, si scala!” e vedrà la partecipazione di Tommaso Magalotti, autore del libro biografico “Dalle Piccole Dolomiti al K2”, dedicato alla vita dell’alpinista.

Il documentario, realizzato nel 2022 e della durata di 66 minuti, ricostruisce la vicenda umana e sportiva di Soldà, nato nel 1907, attraverso le sue imprese e le testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Tra le montagne che hanno segnato la sua carriera ci sono le Piccole Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo, la Marmolada e il Sassolungo. Un percorso alpinistico di grande rilievo, accompagnato da riconoscimenti per le sue capacità sportive e per il suo impegno civile.

L’alpinista che durante la guerra aiutò i perseguitati

Una parte centrale della storia di Gino Soldà riguarda gli anni della Resistenza. Nel 1943, durante l’occupazione nazista, l’alpinista mise a disposizione la propria conoscenza delle montagne per aiutare persone in pericolo a sfuggire alle persecuzioni razziali.

Grazie alla familiarità con sentieri e passaggi alpini poco conosciuti, accompagnò diverse persone verso la salvezza, mettendo a rischio la propria vita.

È questo il lato meno conosciuto della sua biografia, che il film racconta insieme alle imprese sulle pareti delle Dolomiti.

La proiezione al Cinema Rex

L’appuntamento è per martedì 10 novembre alle ore 21 al Cinema Rex di Cesenatico. Il documentario è diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon ed è prodotto da Cineblend Srl.

La serata è organizzata nell’ambito della rassegna “Ciak, si scala!”, con la partecipazione di Tommaso Magalotti, che accompagnerà la proiezione raccontando la figura di Soldà attraverso il lavoro di ricerca confluito nel suo libro.