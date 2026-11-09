Cesenatico, altre 11 tartarughe marine salvate dai pescatori

Nuovo recupero eccezionale al porto di Cesenatico dopo quello di sabato 7 novembre, quando erano state riportate a terra 26 tartarughe marine. Nella giornata di oggi (lunedì 9 novembre) i pescatori hanno consegnato altre 11 Caretta caretta, tutte recuperate vive durante le attività di pesca a strascico. Si tratta quindi di catture accidentali.

Altre 11 tartarughe recuperate

A distanza di appena due giorni dal precedente recupero, il porto di Cesenatico è stato teatro di un nuovo intervento a tutela delle tartarughe marine. Anche questa volta sono stati gli stessi pescatori, dei pescherecci Nonna Rina, Martin Pescatore e Gabbiano, protagonisti del primo salvataggio, a consegnare le tartarughe al centro CESTHA.

Si tratta di 11 esemplari della specie Caretta caretta, tutti trovati vivi nelle reti dei pescherecci durante le operazioni di pesca. Le dimensioni sono molto diverse: il peso va dagli 8 chili dell’esemplare più piccolo agli 80 chili di quello più grande. Ora saranno visitate e, nel caso in cui qualcuna abbia bisogno di cure saranno ospedalizzate, mentre per le altre si apre il percorso del rilascio in mare appena le condizioni lo permetteranno.

Nessuna spiegazione scientifica per l’aumento delle catture

Al momento non esiste una spiegazione scientifica certa che chiarisca le ragioni di questa concentrazione di catture accidentali. Tra i possibili fattori che potrebbero influire sul fenomeno c’è la temperatura del mare, quest’anno particolarmente elevata rispetto agli anni precedenti. Un’ipotesi che, tuttavia, non costituisce ancora una spiegazione scientificamente accertata.

CESTHA, 60 tartarughe assistite

I numeri restituiscono la dimensione di un periodo particolarmente impegnativo per il centro CESTHA. Ad oggi sono 60 le tartarughe marine assistite dalla struttura. Dieci esemplari erano stati liberati nella mattinata di lunedì a Marina di Ravenna, ma nel giro di poche ore il centro si è trovato a prendere in carico altre 11 tartarughe.

Tutti gli animali recuperati a Cesenatico dovranno essere sottoposti a controlli e cure. Solo dopo aver verificato le loro condizioni di salute sarà possibile valutare quando potranno tornare in mare. Le catture accidentali infatti costringono sott’acqua le tartarughe per periodi lunghi quando la calata della rete in acqua. Capita quindi che necessitino di cure. Molto importante anche la perizia dei pescatori che sanno cosa fare e come trattare gli esemplari quando finiscono nelle loro reti.