Quartieri di Cesenatico, Villalta – Borella, il punto cruciale: asfaltature strade

Continua il nostro giro sul territorio per raccogliere le segnalazioni di chi ci vive, attraverso i singoli portavoce dei quartieri, per avere un quadro complessivo degli elementi che incidono nella quotidianità delle persone.

Bisogni essenziali, asfaltature a parte

Il quartiere di Villalta – Borella è piuttosto piccolo e come ci viene descritto, è un quartiere essenziale con beni essenziali.

Grosse criticità non ve ne sono, se non quella delle asfaltature delle strade: eccetto via Cesenatico, infatti, le altre sono da sistemare. Il quartiere è già stato inserito all’interno di un piano di asfaltatura della quale, tuttavia, non se ne conosco i dettagli.

Un’altra cosa che viene sottoposta ad attenzione sono le manutenzioni del verde o dei fossi: viene riferito che ad ogni richiesta il quartiere riceve pronta riposta quindi vi è soddisfazione e gratitudine nei confronti di chi si mette a disposizione, in particolare i consiglieri di quartiere, e l’ amministrazione comunale.

Immagine di repertorio.