Cesenatico, il programma culturale 2026-27 dell’Arci Borella

Cesenatico, parte il nuovo programma culturale del Circolo Arci Borella: dieci incontri da gennaio a marzo

Tre serate di spettacolo a novembre aprono la stagione 2026-27. In programma conferenze su salute, scienza, archeologia, attualità e politica. Primo appuntamento giovedì 12 novembre con Francesco Gobbi e Alessandro Pieri.

Il Circolo Arci Borella di Cesenatico presenta il programma delle iniziative culturali 2026-27. Per il tredicesimo anno consecutivo, l’associazione organizza un ciclo di incontri in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Il calendario prevede dieci conferenze, in programma dal 14 gennaio al 18 marzo 2027, precedute da tre serate di intrattenimento nel mese di novembre.

Si comincia giovedì 12 novembre alle 20.45 con Francesco Gobbi e Alessandro Pieri, protagonisti di Dio & Damo s.n.c., una farsa comica in dialetto romagnolo e italiano scritta da Francesco Gobbi e Giuseppe Valzania.

Giovedì 19 novembre sarà invece la musica a occupare la serata con I Formazione Minima, formazione composta da Lorenzo Bartolini alla voce e Lorenzo Gasperoni alla chitarra, che proporrà un omaggio a Giorgio Gaber. Il terzo appuntamento, giovedì 26 novembre, vedrà sul palco Giampiero Pizzol, attore e autore conosciuto anche per il personaggio comico di Frate Gaudento di Montecucco, portato a Zelig Off.

Da gennaio dieci conferenze tra salute, scienza e attualità

Il programma delle conferenze prenderà il via giovedì 14 gennaio 2027. Tutti gli incontri si svolgeranno il giovedì alle 20.45.

I primi tre appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. Il 14 gennaio il professor William Raffaeli, presidente della Fondazione ISAL – Istituto di ricerca sul dolore, parlerà di Il dolore cronico e conseguenze sulla qualità della vita.

Il 21 gennaio sarà la volta del dottor Giuseppe Sarnataro, medico di Medicina interna all’ospedale Angioloni di Bagno di Romagna, che affronterà il tema Il pronto soccorso in ambito familiare.

Il ciclo dedicato alla salute si concluderà il 28 gennaio con il biologo nutrizionista Michele Moretti e l’incontro L’inganno del gusto, dedicato al modo in cui il marketing predatorio sfrutta i nostri istinti primordiali.

Dai Rotoli di Qumran alla nascita dell’Universo

A febbraio spazio alla scienza e all’archeologia, con quattro serate.

Giovedì 4 febbraio l’archeologo Alessandro Gusella parlerà dei Rotoli di Qumran, una raccolta di circa 900 documenti antichi che comprende alcuni dei più antichi testi biblici mai ritrovati.

L’11 febbraio Giancarlo Cortini, astrofilo, accompagnerà il pubblico alla scoperta della Nascita dell’Universo. Il 18 febbraio il divulgatore scientifico Gianni Rossi proporrà un incontro dedicato alla Cambogia e al tempio di Angkor Wat.

Il ciclo si chiuderà giovedì 25 febbraio con Ferruccio Cortesi, storico e archeologo, che parlerà di Dalle origini della Romagna a un Medioevo sconosciuto.

Legge elettorale, antifascismo e memoria della Resistenza

Gli ultimi tre appuntamenti, in programma a marzo, affronteranno temi sociali, politici e di attualità.

Giovedì 4 marzo il magistrato Carlo Sorgi, già giudice del Lavoro, proporrà un incontro dal titolo Informazione e riflessioni sulla nuova legge elettorale.

L’11 marzo sarà presentato il libro L’antifascismo spiegato ai miei nipoti di Ludovico Zanetti, presidente dell’Anpi di Forlì. A dialogare con l’autore sarà Gianfranco Miro Gori, presidente dell’Anpi Forlì-Cesena.

La rassegna si concluderà giovedì 18 marzo con Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna e senatore della Repubblica, oggi presidente dell’Istituto Alcide Cervi. Il suo intervento sarà dedicato a I valori dell’esperienza dei Fratelli Cervi, uno dei riferimenti della memoria della Resistenza italiana.

Il primo appuntamento con Gobbi e Pieri

Ad aprire ufficialmente il calendario di novembre sarà dunque Dio & Damo s.n.c., con Francesco Gobbi e Alessandro Pieri.

Gobbi, originario di Cesena e residente a Pisignano, è attore, poeta, autore e musicista. Si è formato alla scuola teatrale di Franco Mescolini e porta avanti un lavoro che unisce dialetto romagnolo, comicità, sarcasmo e teatro.

Alessandro Pieri, conosciuto anche con il nome d’arte di Aller, è attore e regista cesenate. Formatosi alla Bottega teatrale di Franco Mescolini, collabora con diverse realtà teatrali del territorio, tra cui il Teatro delle Lune, e partecipa alle rievocazioni storiche cittadine, dalla Giostra d’Incontro al Palio di Cesena.

L’appuntamento è per giovedì 12 novembre alle 20.45 al Circolo Arci Borella di Cesenatico.