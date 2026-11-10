Cesenatico, iniziative contro la violenza sulle donne 2026

Cesenatico, cinema, musica e una camminata solidale contro la violenza sulle donne

Dal 14 al 25 novembre un programma di iniziative promosso dal Comune e dal Centro Donna. In calendario un incontro sull’indipendenza economica, la proiezione del film “Se domani non torno”, uno spettacolo musicale e una camminata cittadina.

Cesenatico si prepara alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre con un programma di iniziative che intreccia cinema, incontri, musica e partecipazione cittadina.

Il calendario, promosso dal Comune di Cesenatico – Assessorato alle Pari Opportunità, insieme al Centro Donna, all’Unione Rubicone e Mare e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, prenderà il via sabato 14 novembre.

Il primo appuntamento è alle 16.30 alla Galleria Leonardo Da Vinci con il convegno “Donne che contano – Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Al centro dell’incontro il tema dell’indipendenza economica femminile e della capacità di costruire basi solide per il proprio futuro. A condurre l’incontro saranno Catia Pollarini, educatrice finanziaria AIEF, e Debora Rosciani, giornalista e conduttrice radiofonica.

Al Cinema Rex il film “Se domani non torno”

Martedì 24 novembre, alle 21, il Cinema Rex ospiterà una proiezione speciale di “Se domani non torno”, film diretto da Paola Randi con Filippo Timi, Tecla Insolia, Sabrina Martina e Tommaso Allione. La pellicola è tratta dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso.

La serata è dedicata alle donne che sostengono il Centro Donna. Presentando alla cassa il braccialetto dedicato, ritirabile gratuitamente fino a esaurimento delle scorte nella sede del Centro Donna in via Squero 65, sarà possibile acquistare il biglietto a tariffa ridotta.

Musica e camminata solidale il 25 novembre

La giornata di mercoledì 25 novembre si aprirà alle 18.30 al Museo della Marineria con “Love Songs – Le storie custodite dalle canzoni d’amore”. L’iniziativa unirà narrazione e musica dal vivo: Giorgio Arcari accompagnerà il pubblico con le sue parole, dialogando con la voce e la chitarra del duo Sekreta Edikto. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Alle 20.30 partirà invece la camminata solidale “Insieme contro la violenza sulle donne”, con ritrovo e partenza dal Museo della Marineria e arrivo al Palazzo del Turismo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare per ribadire il proprio rifiuto della violenza di genere.

Al termine della camminata sono previsti i saluti istituzionali e una cioccolata calda preparata e offerta dai volontari del Comitato Locale di Cesenatico della Croce Rossa Italiana.

Durante le iniziative sarà inoltre possibile visitare, alla Galleria “Il Bragozzo”, la mostra con le creazioni realizzate dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cesenatico nell’ambito dei “Laboratori Creativi”, curati dall’Associazione Barbablù.