Savignano, screening gratuiti per diabete e pressione il 14 novembre

Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 12, il Lions Club del Rubicone organizza una mattinata di prevenzione sanitaria in piazza Borghesi, a Savignano sul Rubicone. Saranno offerti gratuitamente screening per il diabete e controlli della pressione.

Informazioni e misurazioni con personale qualificato

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rientra nelle attività con cui il Club promuove la diagnosi precoce e corretti stili di vita sul territorio. L’appuntamento si svolge in occasione della Giornata mondiale del diabete, promossa dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione mondiale della sanità.

In piazza sarà allestito un gazebo Lions con personale qualificato, a disposizione per effettuare le misurazioni e fornire informazioni ai partecipanti. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone.

In foto: il presidente del Lions Club Rubicone, Cosimo Carbone.