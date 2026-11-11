Allarme bomba nelle scuole: evacuazioni e verifiche, nessuna segnalazione a Cesenatico

Allarme bomba nelle scuole: studenti evacuati e Vigili del Fuoco sul posto

Mattinata di preoccupazione in diverse scuole, dove è scattato un allarme bomba. Studenti e personale sono stati evacuati mentre le forze dell’ordine avviavano le verifiche negli istituti interessati.

Intervento a Gambettola, verifiche in corso

Alla scuola Ippolito Nievo di Gambettola sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, su richiesta dei Carabinieri. Gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio. Secondo le prime informazioni, l’allarme avrebbe interessato anche altre scuole medie e superiori della provincia, facendo scattare le chiamate alle forze dell’ordine. Le verifiche sono in corso.

A Cesenatico, al momento, non si segnalano interventi o situazioni legate all’allarme.

Un episodio simile nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi un messaggio dai toni minacciosi era stato inviato via email a 280 dirigenti scolastici. Il testo sosteneva la presenza di ordigni negli edifici e conteneva minacce rivolte alle scuole e alle istituzioni. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti con l’allarme di oggi.