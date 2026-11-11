Maltempo, allerta sulla costa: piogge e temporali in arrivo

Precipitazioni diffuse da oggi (mercoledì 11 novembre), e per tutta la giornata di domani (giovedì 12 novembre). Attesi venti forti sui rilievi e innalzamenti dei livelli dei fiumi.

Il maltempo torna a interessare l’Emilia-Romagna. Tra oggi e domani sono previste precipitazioni diffuse su gran parte del territorio regionale, con possibili rovesci e temporali. Anche la costa sarà interessata dal peggioramento, mentre gli accumuli più consistenti sono attesi sulle aree appenniniche.

Piogge anche sulla costa

Per la giornata di oggi (mercoledì 11 novembre) sono previste precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco. Le maggiori quantità di pioggia potranno concentrarsi sull’Appennino centro-occidentale, dove le precipitazioni già cadute e quelle in arrivo potrebbero provocare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti.

Le piogge avranno conseguenze anche sui corsi d’acqua, con un innalzamento dei livelli idrometrici e possibili superamenti delle soglie di attenzione.

Giovedì ancora piogge e venti forti

La situazione è destinata a proseguire anche domani (giovedì 12 novembre), quando le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale fin dal mattino, con fenomeni più intensi lungo i rilievi, anche sotto forma di rovesci e temporali.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata da sud-ovest, con velocità comprese tra 62 e 74 chilometri orari. Sulla fascia appenninica di crinale non si escludono temporanei rinforzi e raffiche di intensità superiore.

Attenzione ai livelli dei fiumi

Le piogge previste potranno determinare nuovi fenomeni di ruscellamento e frane, soprattutto sui rilievi centro-occidentali. Attesi anche rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua regionali, con possibili superamenti della soglia 2 diffusi nell’Appennino centrale e localizzati in quello occidentale.

La criticità idraulica arancione segnalata sull’Appennino bolognese riguarda in particolare i bacini alimentati dalle acque provenienti dalla fascia di crinale.